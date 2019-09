Robinson Prado es patrón del barco ‘Claudio Alejandro’ de la pesquera Camanchaca y parte de los siete patrones de pesca que entregaron el aporte técnico para la conformación del manual presentado por CIAM. La sapiensa de los patrones, les permitió a los investigadores y académicos que participaron en la construcción del documento, comprender y traducir de mejor forma el lenguaje que emplean los hombres de mar para ser plasmado en el texto.

El egresado de técnico pesquero del Instituto del Mar ‘Carlos Condell de la Haza’ explica de qué manera surge la posibilidad de ser parte en la creación junto a sus colegas “actualmente como patrón de alta mar, me he dedicado a la capacitación y preparación de los nuevos pescadores. Esta faceta llevó a que me fuera involucrando con el tema de la sustentabilidad del recurso. El conocimiento nuestro en el aspecto técnico, ha servido como colaboración a los científicos, ellos ven más la parte del desarrollo del recurso. Junto a mis colegas realizamos el nexo en lo que es el desarrollo y la explotación, pero también la forma en la que se debe explotar el recurso. Los elementos que usamos, tipo de pesca, un prisma más amplio en este sentido”, señaló.

Cuenta que paulatinamente se fueron agregando más patrones de diferentes naves a esta instancia de cooperación y transferencia de conocimiento entre el mundo científico y el sector pesquero productivo. Uno de los aspectos que se tomaron en consideración fue el cómo explotar el recurso –la anchoveta- causando el menor daño posible a las demás especies “nosotros recibimos un documento que era como una pauta de trabajo, sobre la cual se fue trabajando. También hubo personal administrativo de flota de Camanchaca que nos ayudó bastante. Con esta guía fuimos elaborando algunas técnicas de cómo nosotros debíamos manejar el recurso, sobre todo lo que es el tema de la pesca incidental y de la fauna acompañante”, concluyó.

Finalmente en cuanto a la experiencia de ser parte de esta iniciativa junto a sus compañeros de flota, Robinson señala que “es una bonita experiencia y esta instancia da la posibilidad de que se junten, nosotros quienes explotamos el recurso, con ellos que ven la parte científica de cómo se desarrolla. Por fin estamos más cerca, más unidos. Nos entendemos mutuamente y en conjunto podemos trabajar en pro de la sustentabilidad del recurso”.

PIE DE MONO

Foto1: Los patrones de pesca que aportaron el lenguaje técnico del manual de buenas prácticas elaborado por CIAM.