Manuel García y su gira ‘Abrazo de Hermanos’:

‘Abrazo de Hermanos’ marca la confluencia musical y conceptual de dos artistas dedicados al desarrollo de la canción latinoamericana en diálogo con el lenguaje del rock y otras estéticas del mundo.

Minutos antes de que aborde el auto que lo llevara hacia el aeropuerto ‘Diego Aracena’, el cantante, guitarrista y compositor nacional, Manuel García, conversó en exclusiva con Diario El Longino acerca de esta nueva apuesta en su carrera musical, junto al renombrado músico argentino Pedro Aznar, en la gira denominada ‘Abrazo de Hermanos’ parte de la presentación del disco homónimo, realizada en el Hotel Gavina.

‘Abrazo de Hermanos’ marca la confluencia musical y conceptual de dos artistas dedicados al desarrollo de la canción latinoamericana en diálogo con el lenguaje del rock y otras estéticas del mundo. En la presentación de este álbum, también interpretaron canciones de sus extensas discografías. Tras su paso por esta ciudad, la gira los llevará a recorrer 12 ciudades chilenas y algunas provincias de Argentina.

-Cómo estuvo esta pasada por el norte trayendo ‘Abrazo de Hermanos’

“Bastante grato y pleno ha sido el hecho de poder estar acá en el norte, disfrutar del paisaje, la gente, del público precioso que es lo que le da todo el sentido a los conciertos. Tuvimos una estadía súper grata con Pedro –Aznar-, porque también veníamos muy justos de tiempo para poder llegar, como hemos estado girando por todas partes, entonces entre aviones y movilización, teníamos miedo de que el concierto no fuera a cumplir con las expectativas de la gente, pero gracias a nuestro equipo técnico y también al apoyo bonito de la gente de Iquique, nos sentimos muy cómodos y resultó para nosotros muy bien. Nos vamos contentos ahora de seguir en esta gira”.

-Luego de su presentación en Iquique, qué se viene

“Cerramos la gira haciendo presentaciones en Viña del Mar, Valparaíso y después vamos a tocar en Argentina. Tenemos algunas fechas allá, entre ellas en el Teatro Coliseo de Buenos Aires -22 de junio- y también estamos por ahí mirando el calendario porque se interesan en Europa y algunas otras ciudades de Latinoamérica, para que este abrazo se extienda más allá de las fronteras y ojalá que así sea”.

-En lo personal, cómo te sentiste compartiendo escenario junto a Pedro Aznar

“Pedro Aznar es un referente dentro de mi carrera, es uno de mis artistas favoritos de toda la vida, aprendí muchísimo lo que yo hago de él. Años atrás tuve la oportunidad de abrir sus conciertos, con el disco Pánico, también con la banda mecánica popular y desde entonces para mí fue poder estar cerca de alguien de quien aprender de manera concreta el trabajo de hacer arte, de la técnica, de la concentración, del amor por la música, de la coordinación de equipos, etc. Para mí es un sueño cumplido por estar con mi maestro Pedro Aznar, ha sido para mí todo esto un proceso de aprendizaje, no porque hayamos compuesto juntos canciones yo me subo al buque automático de decir que estamos al mismo nivel, no para mi él sigue siendo un referente y un maestro. Fuera del tema de la música, en la vida cotidiana una gran persona, un compañero. Un alma interesante, profunda con quien compartir un vino, una conversación, la vida y eso me tiene muy contento por estos días”.

-La transferencia de conocimiento desde un artista a otro juega un rol importante

“Claro. En la conversación y en la preocupación humana que en este minuto estamos buscando eso que tenemos al lado no, que es al otro. A otro que puede ser dialogante contigo, porque por ahí dicen que la tecnología sirve para comunicar a los que están lejos, pero que separa a los que están cerca y por ahí hay algo de cierto. Verse reflejado, por lo menos contenido, en otra persona con quien conversar el mundo de la vida, es en este minuto un privilegio y no hablo solo de los grandes artistas, las personas, la familia, los amigos, todos caben en ese concepto”.

La gira ‘Abrazo de Hermanos’ recorrerá 12 ciudades chilenas y algunas provincias de Argentina. Minutos antes de partir de nuestra ciudad, Manuel García, conversó en exclusiva con Diario El Longino.

-Habías tenido la oportunidad de presentarte en Argentina anteriormente

“Yo había estado tocando en el Teatro Roxy, estuvimos en la embajada de Chile también, estuvimos en la Plaza de Mayo alguna vez también en homenaje, no solo a las Madres de Plaza de Mayo, sino que también celebrando algunas fiestas chilenas, me acuerdo, junto a los hermanos López de Los Bunkers, pero no había estado interactuando con Argentina culturalmente tanto como lo ha sido ahora. Ir a ensayar, ir a grabar, ir a crear y estar ya permanentemente de cara al público argentino, junto a un maestro como Pedro Aznar, entonces ha sido más intenso por supuesto esta temporada”.

-Cómo sentiste la recepción del público trasandino respecto a la música llegada desde el otro lado de la cordillera

“Creo que este ‘Abrazo de Hermanos’ va rompiendo prejuicios, porque a veces uno tiene la sensación de este argentino como que se vasta a sí mismo y de que tiene un carácter; una pachorra y una cosa como si el mundo fuera el mundo propio y no hubiese más allá. No es así, el argentino es cariñoso, conmigo han sido muy generosos, muy curiosos también, conocen mucho Chile. Los acervos culturales chilenos han sido parte de sus tradiciones también. El mismo Pedro me decía que él empezó a escribir poesía por influencia directa de Pablo Neruda por ejemplo y esas cosas son aspectos que la cultura argentina y otras valoran mucho de nuestra tierra. Tal vez nosotros somos a veces unos vecinos que estamos ahí con un resquemor infundado sobre la base del prejuicio y que creo que de a poquito, precisamente con proyectos como este, se va rompiendo esa especie de mito y espero que este ‘Abrazo de Hermanos’ también alcance para hermanar las dos culturas y las generaciones nuevas se sientan creativamente más cercanas unas a otras, por uno y por otro lado de la cordillera”.

-Tienes pesando retornar en la prontitud a Iquique

“Sí por supuesto. Ahora voy a estar, después de esta gira con Aznar, en una gira a guitarra limpia por todo Chile. Vamos a estar en los lugares que nos convoquen y nos llamen. Ojalá sea más pronto que tarde poder volver por acá. Yo a Iquique la considero mi tierra también, sé que soy ariqueño de nacimiento, pero ya tengo tantos años que mi familia, mis amigos de universidad y de colegio están repartidos por todo el norte, entonces, la identidad geográfica de desierto, mar, cielo, salitreras, culturas andinas, para mí todo es una sola identidad no más y me siento de acá”.