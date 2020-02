Pedro días Polanco, primero es iquiqueño y luego cientista político. Es director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Austral de Chile. En medio de sus vacaciones se dio un tiempo para conversar con diarios El Longino sobre la política, el estallido social, la imagen de algunas instituciones y su mirada a la política local. Esta es parte de la conversación del cientista político.

-¿Cuál es su visión de cómo surge el estallido social en octubre?

-Bueno si asumimos que el estallido social se materializó a partir del 18 de octubre, hay que entender que esto no es algo que surge en ese hito, en ese momento, sino es algo anterior que se empieza a evidenciar a partir de un reclamo ciudadano, que ha significado violencia, un despertar de la dignidad. No obstante todo este problema ha sido invisibilizado en su respuesta por la clase política. La clase política ha hecho diagnósticos que son conocidos por todos, pero no ha dado respuesta sobre el diagnóstico y las respuesta que ha ofrecido han sido nefastas, han sido malas, ha sido carentes de sustancias. Por lo tanto, el sistema que generó el estallido social está vigente y con mucho más fuerza.

-Pero ha bajado la intensidad de las movilizaciones…

-Si bien han decaído las movilizaciones, eso no quiere decir que el descontento ciudadano haya pasado. Muy por el contrario se ha generado una lógica de expectativas. Un espacio de tiempo para que ojalá la clase política empiece a reflexionar. No obstante, esto no ha pasado y por lo tanto es muy fácil de esperar que esto en marzo se plantee con mucho mas fuerza, especialmente si tomamos en cuenta que en abril comienza el tema del plebiscito.

-¿Cree que la clase política vive en un mundo paralelo?

-Yo difiero de la última frase. Yo creo que los partidos políticos no han legislado a favor de la ciudadanía. Hay que entender que la Constitución establece que hay una obligación del Estado en tributar el bien común. Si nosotros analizamos todo lo que ha hecho el Estado, a partir del 18 de octubre, las iniciativas que el Estado ha promovido y que el parlamento ha validado o legitimado, no resuelve ninguna reivindicación… pero ninguna. Hoy vamos a tener un sueldo min8imo de 319 mil pesos a contar de marzo. La línea de la pobreza está en 406 mil pesos ¿qué se ha hecho al respecto? Se han entregado bonos que son subsidios por el impuesto de los chileno ¿qué pasada con el tema de los medicamentos? Que son absolutamente caros y que el Estado subsidia con el impuesto de los chilenos, un cincuenta por ciento al sector privado.

-Pero en algo ayuda…

-Eso no es una solución, eso es subsidiar al sector privado a costa de los impuestos de los chilenos. Claro, abarata finalmente el pago de los chilenos, pero a costa del propio impuesto de los chilenos. Por lo tanto no se trata al que tiene plata, al poderoso para que merme su riqueza, sino que finalmente con plata de todos los chilenos estamos subsidiando la pérdida del empresario. Y esas son la gran mayoría de leyes que ha implementado el Gobierno. Por tanto, en esta lógica de dos mundos paralelos, yo diría ‘no’, no hay dos mundos paralelos. Es el mismo mundo en que ha estado Chile en estos últimos 30 años, solo que ahora lo quieren camuflar, pero no están dispuestos a hacer un cambio realmente a lo que es el sistema. El sistema está viciado.

-¿El Acuerdo por la Paz fue un freno?

-En la pregunta colocaste la respuesta. Esto es absurdo lo que hace el parlamento. Más allá del tema académico, hay que considerar lo siguiente, el punto cuatro del ‘Acuerdo de Paz’ establece cómo se van a escoger a los eventuales constituyentes, las personas que van a escribir la Constitución y establece que ese mismo método que se escoge a los diputados que es métodos D’Hondt. Si nosotros analizamos hoy día de los diputados que hay en el Congreso, hay solo un independiente. Es decir que, las personas que van a tener más posibilidades de escribir la constitución, son los mismos miembros de los partidos políticos o persona que adscriban a los partidos políticos. Y eso la ciudadanía no lo quiere. La ciudadanía quiere escribir su propia constitución, tener una asamblea constituyente, con un concepto científico de lo que s la amables constituyente, no el concepto que se establece en Venezuela. Por lo tanto estar de acuerdo de paz lo único que ha hecho es proteger el sistema político. Igual que el cambio del sistema binominal al sistema electoral D’Hondt.

-¿Hay miedo en la clase política?

-La clase política tiene miedo de perder el poder y cuando tiene miedo al perder el poder, por una baja participación electoral, por lo tanto se genera el espacio para el populismo, que lo que hacen modifican leyes. Esas leyes no la hacen pensando en el bien común, lo hacen pensando en los mismos, perpetuarse en el poder.

-¿Cómo ve la baja aprobación del Presidente Piñera?

-Acá hay dos conceptos distintos: gobernabilidad y gobernanza. Esos dos conceptos hay que traducirlo y conjugarlo con este porcentaje. La gobernanza es la posibilidad real que tiene de poder implementar un proyecto político. La gobernabilidad la da el hecho que el presidente Piñera fue electo democráticamente. Hoy la Constitución no estable l posibilidad de una renuncia del presidente. Hay mecanismo donde le presidente puede salir. Hay una acusación constitucional que ya no prosperó. Si él se va del país por más de 30 días y no le avisa al Congreso, si está enfermo. Hoy Día la gobernanza está complicada, no gobernabilidad.

-¿Eso quiere decir que no va a haber foto de los candidatos con el Presidente?

-Esta complicado porque nadie quiere sacar se una foto con el presidente, que no tributa. El que la saca sería solamente pro tema de lealtad.

-¿Y la imagen de Carabineros tras el estallido social?

-La Constitución establece que la entidad encargada del orden público es Carabineros de Chile, por lo tanto, si es el encargado de cuidado el orden público y mantenerlo, deben tener una capacitación adecuada para poder hacerlo de buena forma. Eso se refiere al trato que hay entre el ciudadano y el agente público, en este caso el carabinero. Y ese trato tiene un elemento que es central que se ha descuidado un montón, que es el respeto a los derechos humanos, aparte de entender que es el sistema internacional de defensa de los derechos humanos. En Carabineros, en las capacitaciones que ha dado en el país, me han comentado que el 98 por ciento de las licencias son rechazadas. Los Carabineros no tienen la posibilidad por ejemplo de tener a un nutricionista. Hay elementos que se violan sus propios derechos humanos.

-¿La iglesia católica no tiene velas en esta ocasión?

-Hoy día la iglesia es una de las instituciones que está más deslegitimada en la sociedad chilena. A nivel mundial está igual, pero en Chile alcanzó niveles altísimos y esto por qué, se concibe que socialmente dos instancia para la justicia, una para el laico y para el miembro de la iglesia. Para el laico la cárcel y para la iglesia está el retiro espiritual. Eso ha generado un cansancio. Cómo es posible que los sacerdotes, que se supone cuiden el alma y estén resguardando a los pedófilos. La gente se cansó, estamos hablando del bien social más importante que es el niño. Hoy la iglesia no tiene arte ni parte para hablar de dignidad, ni para ser un puente de comunicación entre los que están viciados y la ciudadanía que espera reivindicaciones, por que la iglesia católica es parte de la sociedad viciada.

-Iquique también tiene su mundo político. Se anuncia que podría volver a la región a postular a un cargo de elección popular el ex senador Fulvio Rossi…

– Emergió la figura institucional de la Concertación o Nueva Mayoría y el Partido Socialista con Rossi. Por los espacios de poder tenía (Rossi) una cabida. Hoy día la situación es distinta, la gente no está olvidando lo que pasó en el pasado reciente, por lo tanto el apellido Rossi tiene que reivindicarse, para poder tener una opción. Digo apellido por que el hijo es el que está emergiendo.

– Pero los hijos no cargan culpas políticas de sus padres…

-Si bien los hijos no tiene porque cargar con las culpas de los papás, pero la gente hoy en día es sensible, asocia el apellido. De hecho hay que penas quién es el alcalde de Iquique, Soria. Y el mérito se Soria alcalde es ser hijo de Jorge Soria. Es decir acá estamos pasando por un caudillismo. Iquique es una ciudad de caudillos, y así lo ha sido durante décadas, hay que entender que mientras que el iquiqueño real se basa en esa lógica. También hay una población migrante importante vota en Iquique y eso condiciona todo. Hay que cuál es el Iquique del año 90, al 2010 y 2020 es distinto con la población migrantes. Hay que ver como se transporta la persona que viene de afuera electoralmente y eso se hace con base de datos y censo. Y ver unas cinco elecciones pasadas. Lo demás son percepciones