El hecho fue alertado por Gino Navarro, quien no dudó un instante en seguir a los delincuentes por varias cuadras en su vehículo para ir en auxilio del transportista afectado.

Faltaban pocos minutos para las 14:30 cuando la tranquilidad en las soleadas y calurosas calles del centro de Iquique se vieron alteradas por una persecución entre dos vehículos particulares, los cuales luego de doblar en calle Aníbal Pinto, enfilaron por San Martín en dirección oriente, ante la atónita mirada de los transeúntes que circulaban a esa hora.

Roberto Aguilar, afectado: “lo más probable es que me hayan seguido”.

En este vehículo Subaru color gris iban los delincuentes.

La loca carrera finalizó una vez que los vehículos se detuvieron por calle San Martín –cerca de Club de Box Manuel Sánchez-. Fue entonces cuando dos sujetos se bajan de uno de los automóviles involucrados, el cual queda abandonado a media calle totalmente chocado. Nadie entendía nada. Segundos más tarde, el transportista boliviano, Roberto Aguilar Orellana, aparece en la escena aclarando lo sucedido. El camionero había sido víctima de un robo en las inmediaciones de la plazoleta Charles Darwin, en la oportunidad le sustrajeron 2 mil dólares, 80 mil pesos chilenos y 900 bolivianos, todo en dinero en efectivo.

El hecho fue alertado por Gino Navarro, quien no dudó un instante en seguir a los delincuentes por varias cuadras e ir en auxilio del camionero boliviano. Acción que le costó la destrucción completa de la parte delantera de su vehículo.

ROBO

Según no explica el propio afectado, los hechos ocurrieron mientras él se encontraba descansando en la plazoleta, esperando el momento de realizar trámites correspondientes a la carga que llevaba en su camión “en ese momento se para este auto gris – señalando el Subaru Impreza abandonado- se baja una persona, llevándose un bolso donde tenía dinero efectivo el cual nosotros ocupamos como viáticos. Estaba esperando para juntarme con mi representante, hacer el papeleo y luego subir a buscar el camión con el contendor que debo entregar”, señaló.

PERSECUCIÓN

Luego de que terminara de dar aviso a carabineros, el heroico ciudadano conversó con Diario El Longino para contarnos detalles acerca de lo sucedido. En la oportunidad, el iquiqueño Gino Navarro, señaló que no lo pensó dos veces e ir en auxilio del camionero, tras ser testigo del robo.

“Venía detrás de ellos, cuando veo que se baja un sujeto y le quita el bolso al caballero. Me crucé y traté de pararlo, se suben a la vereda y siguieron andando. Después yo les seguí la ruta y les pegaba con el auto por detrás para que se detuvieran. Por el tráfico quedaron parados acá y salieron escapando a pie dos personas, por su aspecto uno parecía extranjero y el otro chileno”, relató.

Por otro lado, agregó que ante este tipo de situaciones “acá el iquiqueño no duda y siempre va ayudar a una persona si está en problemas, no me gusta la delincuencia y por eso actué. Tengo seguro así que no importa el daño que haya sufrido el auto”, concluyó.

Tras varios minutos de conversación y mientras esperaban la llegada de carabineros, el camionero afectado aprovechó el momento para agradecer la acción de Gino, pese a que los delincuentes se escaparon con el botín.