Iniciativa de Mineduc abarca a 200 personas de la región, para enseñar a adultos a mejorar sus habilidades de lectoescritura este 2019.

Con el objetivo de reducir la brecha del aprendizaje en Tarapacá mediante la nivelación de estudios primarios, el Mineduc da inicio a un nuevo ciclo del programa de alfabetización para adultos “Contigo Aprendo”, propuesta educativa de inclusión social dirigida a quienes por diversas razones no han concluido cuarto año básico.

El plan comprende una serie de contenidos que fomentan la lectoescritura, el desarrollo del pensamiento matemático y lograr aprendizajes en la modalidad de pequeños grupos y con horario acorde a sus necesidades, guiados por un monitor o monitora de alfabetización.



“Es un programa alineado a las necesidades de la región, ya que según el Censo 2017, son 10.026 personas mayores de 15 años que presentan baja escolaridad, por lo que abarcamos por primera vez a todas las comunas de Tarapacá. Sabemos que al avanzar en sus estudios, las personas tienen mayores posibilidades de acceder a oportunidades de crecimiento”, manifestó el Seremi Natán Olivos, quien destacó la iniciativa como una acción enfocada en mejorar la calidad de la educación, según los ejes del gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

La autoridad precisó que para este año, son 22 grupos de estudiantes distribuidos en toda la región, con énfasis en las caletas del borde costero de Iquique, provincia de El Tamarugal y personas con Necesidades Educativas Especiales (NEE). “Realizamos una amplia convocatoria a través del departamento de Educación Para Adultos de la Secreduc, junto a servicios públicos como Senama, Senadis, SernamEG, Fundación Coanil, municipalidades y organismos de la sociedad civil, para asegurarnos de llegar a la mayor cantidad de interesados y de motivarles a que nunca es tarde para estudiar”, recalcó Olivos.

“Estoy agradecida de esta oportunidad, ya que el año pasado yo no podía leer. Por eso, invito a quienes comenzarán su nivelación de estudios, a llenar sus mentes de nuevos conocimientos y que no decaigan, no se rindan, ya que todo esfuerzo tiene su recompensa”, expresó Hilda Zurita en la ceremonia de certificación a los alumnos del año 2018.

Inclusión

El programa Contigo Aprendo es gratuito, así como textos y material de apoyo para el aprendizaje. Además, las clases se realizan en lugares cercanos al domicilio de los beneficiarios (acordados en conjunto), lo que es un factor fundamental para evitar la deserción.

Dentro de los 23 grupos de estudio que se formaron en la región, participan por primera vez las localidades rurales de Colchane y Cariquima, así como personas con NEE, esto último como resultado del trabajo entre servicios públicos y organizaciones no gubernamentales preocupadas por la inclusión.

“Trabajamos con 10 adultos con diferentes necesidades educativas, lo que supone un gran desafío porque hay algunos que hace años no reforzaban contenidos. Ellos están encantados con aprender, le agarran el gusto a leer y a hacer cálculos matemáticos. Por nuestra parte tenemos muchas ganas de continuar y de que sea exitoso”, argumentó Fanny Quiroz, técnico en educación especial y estudiante de psicopedagogía, actualmente monitora del Centro Educacional Los Olivos de Fundación Coanil. Estos tres grupos inclusivos son pioneros en Chile dentro del programa Contigo Aprendo, que en Tarapacá se formaron para enseñar a adultos con discapacidad.

