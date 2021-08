Tras participar por 5 meses en capacitaciones y talleres de la oficina de Orientación Sociolaboral-OSL de SENDA Tarapacá, usuario logra su incorporación al mercado laboral al recibir su certificación en restauración de muebles. Este 2021 participan en la iniciativa, 50 personas de distintos programas de tratamiento en convenio con el servicio público.

La OSL es un dispositivo que forma parte del convenio entre el área de Integración Social de SENDA Tarapacá y Fundación para el Empleo de la Universidad Arturo Prat, la cual está orientada a fortalecer la reincorporación laboral de personas en proceso de tratamiento, así lo explicó el director regional de SENDA Tarapacá, Claudio Jiménez.

Sobre lo anterior, añadió que “SENDA se compromete acompañar en todo el proceso de recuperación, entregándoles todo el apoyo necesario a las personas con dificultades de consumo de alcohol y otras drogas y hoy con mucho orgullo reconocemos el esfuerzo y gran logro de nuestro egresado al querer recuperarse e incorporarse al mundo laboral y con ello, lograr mejorar su vida”.

Jiménez aclaró que la OSL se enfoca en que sus participantes desarrollen competencias personales, sociales y laborales que les permitan acceder a un empleo, a través de un proceso de orientación y acompañamiento sociolaboral. “Y en el caso específico del usuario quien fue certificado, su capacitación se enfocó en la formación de su oficio y la habilitación para el uso de la tecnología y las redes sociales, lo que le permitirá difundir su trabajo para fomentar su emprendimiento”, enfatizó

Por su parte, el recién egresado de 43 años destacó “llegué al programa pensando que no iba a funcionar, una vez terminada la rehabilitación tomé la decisión de volver incorporarme al mundo laboral y decidí emprender algo nuevo. Llegué a OSL donde me brindaron todo el apoyo necesario y me entregaron las herramientas técnicas para poder armar mi propio emprendimiento, más aún en pandemia”.

Agregó, “yo soy técnico en construcción de metales y mecánico hidráulico, y me dieron la opción de trabajar en restauración de muebles, algo que me gustaba mucho, ya que mi familia y mis hermanos trabajaron en eso, y con el apoyo del equipo de VAIS y OSL con quienes me siento sumamente agradecido, aprendí a formalizar y publicar mi trabajo, a buscar el publico objetivo, me entregaron apoyo económico para obtener mis herramientas. Este trabajo ya me está dando frutos, me estoy reincorporando a la sociedad, y estoy aportando a mi familia”, acotó.