Campeonato Nacional Federado sub 15 – sub 17

Con la medalla de plata retornan a la comuna Jóvenes de la halterofilia de Alto Hospicio, luego de participar del Campeonato Nacional Federado sub 15 – sub 17, en Santiago.

El evento que se desarrolló en el Centro Entrenamiento Olímpico, CEO, de Ñuñoa, fue el lugar que dos deportistas, de los 6 que viajaron a competir en las categorías juveniles de 55 a más de 102 kilos, alcanzaron el segundo lugar.

Entre ellos, Cristian Aldunate, sub 15 en la categoría de 81 kilos, y Jeanpierre Reyes, sub 15 en la categoría más 102 kilos, obtuvieron plata en Arranque (levantamiento de las pesas de una vez y sin interrupción, desde el suelo hasta la total extensión de los brazos sobre la cabeza), en Envión (levantar la barra con discos en dos tiempos, desde la plataforma hasta el pecho y después arriba, con los brazos extendidos por encima de la cabeza) y total Olímpico, que corresponde a 3 intentos en cada estilo y la suma de la mejor marca en ambas modalidades da la puntuación final, aseveró el entrenador Juan García Cortés.

Precisó, que el torneo, el primero de envergadura que realizan los atletas de la halterofilia local, representando a la comuna como Club “Kame House” es un selectivo para futuros torneos internacionales, de allí la importancia que jóvenes deportistas de la comuna se nutran de experiencia con lo mejor de la disciplina del levantamiento de pesas del país.

El Campeonato Nacional Federado sub 15 – sub 17, que se desarrolló del 20 al 23 de junio y reunió a los mejores pesistas de diferentes ciudades del país, permitió que dos jóvenes alcanzaran la final, y los 4 restantes adquirieran buenos rendimientos entre el cuarto y quinto lugar.

Los 6 pesistas que representaron a Alto Hospicio fueron, 2 mujeres y 4 hombres, Javiera Castro que compitió en categoría 55 kilos y Mary Hinojosa en 64 kilos, ambas en sub 17. Jefherson Vilches en los 67 kilos, en sub 15 y Cristian Aldunate en los 73 kilos en sub 15-17, También encabezaron la delegación Felipe Medalla en los 89 kilos en sub 17 y Jeanpierre Reyes en más de 102 kilos en sub 15. Todos son estudiantes que se han formado en los talleres municipales y pertenecen a los colegios Nirvana de La Pampa, Liceo Los Cóndores de Villa Frei y Liceo Rupanic School de La Pampa.

Entre los próximos aprontes, el entrenador Juan García, informó que se prepararán para el el Campeonato Nacional Federado sub 23, a realizarse en Santiago en el mes de agosto.