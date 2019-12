El piloto, con más de 3 mil horas de vuelo, perdió contacto a las 18 horas con 13 minutos del pasado lunes, cuando se dirigía desde la base área Chabunco, ubicada en Punta Arenas, lugar desde donde había despegado a las 16:55, hasta la base antártica Presidente Eduardo Frei Montalva, arribo que estaba programado para las 19:17 horas.

Dentro de la lista de 38 pasajeros que viajaban a bordo del avión “Hércules” C-130, siniestrado la tarde del lunes se encontraba el comandante de escuadrilla de la Fuerza Aérea de Chile, Héctor Castro Concha, quien fue exalumno del Colegio Salesiano Don Bosco de nuestra ciudad.

El piloto, con más de 3 mil horas de vuelo, perdió contacto a las 18 horas con 13 minutos del pasado lunes, cuando se dirigía desde la base área Chabunco, ubicada en Punta Arenas, lugar desde donde había despegado a las 16:55, hasta la base antártica Presidente Eduardo Frei Montalva, arribo que estaba programado para las 19:17 horas.

Fuentes ligadas al Centro de exalumnos de la institución salesiana indicaron a este medio que el piloto Héctor Castro Concha efectivamente es parte en los registros del centro de exalumnos, perteneciendo a la generación 2000. Estudió parte de la enseñanza básica y toda la educación media. Durante el último año como estudiante, fue su profesor Vicente Lemus. Tras finalizar sus estudios, se fue a la escuela de aviación, señalaron amigos del experimentado piloto.

Con gran pesar fue tomada la noticia por quienes conocieron de cerca a Héctor, minutos después de saberse lo ocurrido con el avión siniestrado. Quienes tuvieron la oportunidad de compartir junto a él, lo recuerdan como un estudiante destacado, responsable y muy alegre. Más de uno espera que se produzca el milagro y Héctor, junto a los demás tripulantes, se encuentren con vida.

TAREAS

Según reportó la FACH, la aeronave cumplía tareas de apoyo logístico, trasladando personal para la revisión del oleoducto flotante de abastecimiento de combustible de la Base y para realizar tratamiento anticorrosivo de las instalaciones nacionales en la zona. De entre los pasajeros, todos identificados, 15 pertenecían a la FACH, 3 del Ejército, 2 de la empresa Inproser y uno de la Universidad de Magallanes.

Avión C-130 Hércules de la FACH.

BÚSQUEDA

El comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, general Arturo Merino, durante la jornada de ayer entregó detalles sobre la búsqueda de los 38 ocupantes que iban a bordo del avión Hércules C-130.

El general Merino explicó que las condiciones del tiempo no son las más óptimas, asegurando que “el Mar de Drake es uno de los mares más complejos, allí hay una profundidad del mar por sobre los 3.500 metros, las condiciones meteorológicas que tenemos no son de las mejores, con meteorología adversa, mala visibilidad, las condiciones del mar no han sido las mejores, hay olas entre 2 a 6 metros, pero no perdemos esperanza”.

APOYO

A su vez afirmó que en estos momentos trabajan nueve aviones, incluyendo dos de la Armada, cuatro F-16 que se trajeron desde el norte del país –Iquique- por sus capacidades de reconocimiento infrarrojo, dos F-5 y un C-130. Agregando que hay helicópteros Black Hawk que van en camino a Punta Arenas desde Santiago. A ello se suman dos aviones C-130, uno de Uruguay y otro de Argentina, así como un P-3 de Brasil que ya se encuentra en camino y se gestiona uno desde Reino Unido. Al refuerzo internacional también se suman 4 buques que se integrarán a los 5 chilenos que ya operan en la búsqueda.

Finalmente, destacó que se trabaja con un satélite de Israel, otro del Comando Espacial de Estados Unidos, el satélite chileno Fasat Charlie, y que Perú puso a disposición su satélite para entregar fotos de la zona.