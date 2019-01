El Mandatario manifestó estar de acuerdo con que se desconecte a una persona para que así fallezca de manera “natural”. “Tenerlas conectadas a aparatos sobreviviendo en condiciones inhumanas, en forma totalmente artificial, no me parece razonable”, dijo.

Este miércoles el Presidente Sebastián Piñera se mostró a favor de un proyecto de ley que facilite “la muerte digna”, al ser consultado en el programa “Mucho Gusto” de Mega, por la situación de la joven Paula Díaz quien falleció hace unos días pidiendo acceder a la eutanasia debido a que sufría una rara enfermedad degenerativa que la mantenía postrada y con fuertes dolores.

Sobre este tema, Piñera comentó: “Nosotros si creemos en el buen morir, en facilitar la muerte digna. Por eso, yo pienso que a una persona no se le puede negar lo esencial, no se le puede estrangular para que deje de respirar o no se le puede quitar el líquido que es vital para la vida. Pero, tener a esas personas conectadas a aparatos sobreviviendo en condiciones inhumanas en forma totalmente artificial no me parece razonable”.

El Mandatario reconoció que el tema se está discutiendo y analizando. Sin embargo, al ser consultado si se trata de un proyecto de eutanasia, dijo que prefiere hablar de un proyecto de “buen morir” por la connotación que tiene la otra palabra.

“Hay mucha gente que la tienen conectada a máquinas y que los mantienen vivos artificialmente y con mucho sufrimiento y dolor y no tienen ninguna oportunidad de recuperarse. A mí me parece que es no es conveniente”, agregó.

Los panelistas del programa de Mega también preguntaron al Presidente cuánto estaría dispuesto el gobierno a avanzar en esta materia. Ante esto, Piñera reiteró: “No es justo y no es bueno que a una persona, por ejemplo, se le quite el oxígeno o se le estrangule para que no respire”.

Sobre si estaba de acuerdo con que se pueda inyectar una sustancia para que la persona muera, el Mandatario contestó: “Yo lo que sí creo es que esa persona podría morir en forma digna. Primero hay que cuidarla para quitarle el sufrimiento y el dolor y esa una responsabilidad que debemos asumir como sociedad, y si a esa persona la desconectamos de los aparatos va a tener una muerte natural. Lo que pasa es que muchas de esas personas están sufriendo enormemente, quieren morir, y el sistema les mantiene la vida en forma artificial con máquinas y cosas y eso tiene que cambiar”.