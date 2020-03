El programa busca promover la autonomía económica, entregar herramientas que les permitan generar, gestionar ingresos y recursos propios a partir del trabajo remunerado, el acceso a la oferta pública y a oportunidades de conciliación trabajo remunerado, doméstico y de cuidados

Hasta el 31 de marzo es el plazo de cierre de las postulaciones del Programa Mujeres Jefas de Hogar en Iquique, Alto Hospicio, Pozo Almonte y Pica, para acceder a uno de los 480 cupos disponibles en la región.

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género de Tarapacá, hizo un llamado a acercarse a las respectivas municipalidades de Iquique y Alto Hospicio, a la Dideco en Pozo Almonte y a la Oficina de la Mujer en Pica, para oficializar su inscripción.

El programa busca promover la autonomía económica, entregar herramientas que les permitan generar, gestionar ingresos y recursos propios a partir del trabajo remunerado, el acceso a la oferta pública y a oportunidades de conciliación trabajo remunerado, doméstico y de cuidados.

Francisca Ponce, participante del Programa Mujeres Jefas de Hogar de Pica de SernamEG y ejecutado por la casa consistorial, señaló que su experiencia ha sido muy bonita y positiva porque le ha permitido abrir sus metas de desarrollo y de autonomía económica. “He conocido a muchas personas que me han ayudado mucho y he podido ampliar mi red de apoyo desde el primer día que me acerqué”.

Mencionó además que su emprendimiento se encuentra en etapa inicial, enfocado en la producción de pan amasado y mermeladas con productos de la zona como guayaba y mango piqueño. “Gracias al programa MJH de Pica, he podido postular a cursos de capacitación como el DreamBuilder para tener herramientas en marketing, contabilidad y administración de un negocio. Además, estoy participando en un curso de manipulación de alimentos de Sence, que me tiene muy motivada para lograr mis objetivos”.

Mujeres de Pica en actividades del programa comunal impulsado por SernamEG y ejecutado por el Municipio.

Por lo anterior, es que Francisca Ponce, instó a las mujeres de su comuna a acercarse a la oficina comunal de la Mujer ubicada en Blanco Encalada 223 – Horario de Atención: 8:30 a 17:30 horas de lunes a jueves y los viernes de 8:30 a 16:30 horas.

“Recomiendo a todas las piqueñas a que se motiven y acerquen al programa porque siempre están haciendo iniciativas para apoyar al emprendimiento femenino en la comuna”.

Opinión parecida entregó Naylina Freire donde relató su experiencia y pronto egreso durante este año. “Muy bueno porque pude acceder a cursos de computación, charlas de diversos temas, participé en actividades del programa, pude empoderarme y adquirir nuevos conocimientos, para potenciar mi negocio de bazar en feria en la comuna de Pica”.

La directora regional (s) de SernamEG, Noelia Garrido, hizo un llamado a acercarse a los lugares de inscripción antes del cierre del plazo este martes 31 de marzo, donde detalló que a nivel regional hay 480 cupos a disposición, los cuales se distribuyen de la siguiente manera; en la ciudad de Iquique hay 180 cupos, en Alto Hospicio 150, en Pozo Almonte 80 y en Pica 70.

Entre los requisitos se cuentan;

a) Mujeres Jefas de Hogar o Núcleo.

b) Tener entre 18 y 65 años de edad.

c) Ser económicamente activa.

d) De los quintiles I al III comprobados con la ficha de selección del programa.

e) Vivir o trabajar en la comuna donde se implemente el Programa.

f) No haber sido participante del Programa Mujeres Jefas de Hogar en los últimos 3 años.

g) Mujeres que hayan participado en Programa Mujer Emprende, no podrán acceder a Programa Mujeres Jefas de Hogar ni pueden participar simultáneamente.

DIRECCIONES

En el Municipio de Iquique ubicado en Serrano 132- Horario de Atención: 08:30 a 13:30 horas, de lunes a viernes y el teléfono es 572-514628.

En la Dideco de la Municipalidad de Alto Hospicio, domiciliado en Avenida Ramón Pérez Opazo 3125 – Horario de Atención: 08:30 a 13:00 horas, de lunes a viernes, teléfonos: 572-583104 y al 572-583105.

En la Dideco de la Municipalidad de Pozo Almonte, en Marcelo Dragoni #111 – Horario de Atención: 8:30 a 17:30 horas de lunes a jueves y los viernes de 8:30 a 16:30 horas, teléfono: 572-407343