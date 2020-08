Eduardo y Patricia Prieto lideran Red de Amigos

Mario Vergara

Hasta 800 kilos de albacora está donando regularmente para comedores solidarios, ollas comunes y reparto de colaciones el empresario exportador de pescado, Iván Antica y su esposa Gladys Aguilera.

De ese gesto filantrópico, Eduardo “ Laly” Prieto quien junto con su hermana Patricia, activaron una red de amigos para ayudar a las personas que están sufriendo la crisis económica por la pandemia.

«En el mes de marzo cuando se decreta la pandemia en Chile un grupo de personas amigas liderados por Pilar Balaguer organizaron una olla común en el segundo piso del Bar Democrático. Ellos me pidieron que les colaborara.

Así, con Pilar comenzamos con cuarenta almuerzos y en la medida que fue creciendo la pandemia y nos trasladamos al Unión Morro. La cosa siguió creciendo y llegamos a entregar 250 almuerzos cada tres días en el Unión Morro».

«Laly» Prieto relató que se fue dando cuenta que la pandemia seguía creciendo así como crecían las necesidades de la gente.

«A finales de abril y los primeros días de mayo comenzaron las cancelaciones en las empresas, llegó la cesantía y todos los problemas derivados de la crisis económica y llegamos un nivel de pobreza muy grande. Entonces activé una red de amigos especialmente con mi hermana Patricia y empezamos a pedir colaboraciones y se nos fueron sumando mas comedores solidarios y ollas comunes de diferentes sectores de Iquique y Alto Hospicio».

Recordó que hasta la fecha están colaborando con quince ollas comunes y comedores solidarios.

«Pero esto no es una cosa mía, sino que de una red de apoyo con mi hermana y varios antiguos empresarios iquiqueños, que han sido muy generosos y cariñosos en cooperar gratuitamente en esta cruzada y muchas veces, anónimamente. Esto lo quiero destacar porque muy pocos empresarios hacen lo que estos amigos de buen corazón».

Del mismo modo, señaló que semanalmente están repartiendo con lo que logran reunir, unos dos mil almuerzos a personas que necesitan esta ayuda.

«Por eso me siento muy grato porque me recuerda lo que mi padre me contaba que al término de la Segunda Guerra Mundial hubo una tremenda pobreza y hambruna en Iquique. Ese es el motivo que nos impulsa a continuar con esta gran campaña. Estamos trabajando en esto desde marzo. Tenemos un amigo familiar que nos ha donado cinco toneladas de albacora y lo ha hecho anónimamente, Iván Antica con su esposa Gladys Aguilera. Ellos son empresarios exportadores de pescado a Estados Unidos y a Europa, Italia. Ellos, semanalmente donan alrededor de quinientos kilos y hasta ochocientos kilos de albacora».

Reconoció que otro amigo les envía semanalmente una importante cantidad de verduras, otros regalan artículos no perecederos y que así ha ido creciendo esta cadena de solidaridad.

Apuntó que hay mucha necesidad y hambre en la región, que hay un Iquique que la gente no conoce, un Alto Hospicio que muchos no conocen. «Es por eso que me siento muy reconfortado en esta labor que hemos estado llevando adelante. También ayudamos a varios comedores de la Iglesia Católica y de la Iglesia Evangélica. En esta campaña de solidaridad no hay colores políticos ni religiosos».

También citó un antiguo dicho que reza que el hambre no tiene colores religiosos ni colores políticos y que las necesidades de la gente hay que cubrirlas.

«En estas circunstancias se debe hacer grandes esfuerzos y golpear muchas puertas. Sería largo pero justo nombrar a tantas personas y amigos que colaboran y otros tantos se nos quedarían afuera. Muchos de ellos son empresarios que vienen del Iquique antiguo. Regularmente vamos a dejar los almuerzos, pero otros vienen a retirarlos a nuestro centro de acopio. También nos acercamos a los comedores populares y ollas comunas para llevarles las colaciones»

También recordó que para el Día del Niño repartieron quinientas raciones y que el pasado fin de personas, setecientas personas comieron albacora.

«Así me he dado cuenta que los dirigentes vecinales han estado al debe. Pero han emergido muchos dirigentes jóvenes. Poco antes de atender tu llamado conversaba con un dirigente de olla común del Barrio El Colorado, del sector del Puente, Mario Cáceres, un gran amigo. El regala todos los días 150 almuerzos». Asimismo precisó que hay pobreza en gente de clase media que ha quedado sin trabajo, como conductores de locomoción colectiva, gente que trabajaba en la Zona Franca. «A esas personas les estamos colaborando. También hemos ayudado a una olla común en el sector Laguna Verde, a 150 emigrantes, la mayoría cubanos. Entonces a nadie se le puede dejar afuera» recalcó.