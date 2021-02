Por amenazas xenófobas y bono para arriendo de OIM

Distintas situaciones son las que se viven a diario en la céntrica plaza Brasil, hoy sitio de albergue de migrantes y chilenos en situación de calle. De su ancestral imagen como sitio de descanso y solaz para turistas y residentes, ya nada queda, la transformación arquitectónica donde “sacrificaron” especies arbóreas le quitó el sitial de paseo para convertirla en un lugar poco agradable.

Este fin de semana la atención se volvió a concentrar en calle Zegers, entre Obispo Labbé y Patricio Lynch, por un llamado en redes sociales a manifestarse contra los migrantes. Hubo mayor presencia policial y militar que otros días, lo que generó tranquilidad para los vecinos del barrio y temor entre los extranjeros.

Haydee Luzardo, 39 años, proveniente de Maracaibo, lleva dos meses en Iquique con sus hijos que aún no superan los tres años de edad. Al igual que otros vive la incertidumbre de ser sacada del lugar donde acampa, pero tiene la esperanza de encontrar pronto un sitio donde arrendar gracias a ayuda de la Organización Internacional de Migrantes (OIM).

Cuenta que este fin de semana llegaron autoridades diciendo que debían desalojar, “ya fuimos desalojados de la playa el 3 de enero hacia parque y plazas, por la pandemia no podíamos estar ahí y por los tsunami. Nos dijeron que podíamos venir a la plaza Brasil, la mayoría llegamos acá, porque las autoridades dijeron que no podíamos estar en otra plaza, solo aquí porque según ellos estaba apta para nosotros. Ahora dicen que por una manifestación que vendrá tenemos que desalojar, que es por el bien de nosotros. Agarrar las cosas e irnos otra vez a la playa”.

Fuerzas combinadas de Ejército y Carabineros resguardaron durante el fin de semana la plaza Brasil y sus calles adyacentes.

-Siente temor por esas supuestas amenazas

-Por supuesto, no sabemos cuándo ni quienes vendrán, hay temor aquí porque tenemos niños pequeños, hay mucho bebe. Tenemos miedo que nos agredan, somos muchas madres solas.

Acá hay muchas personas que ya están beneficiadas con ayuda. En mi caso me dieron el beneficio de arriendo, tengo que buscar y hacer llegar el nombre de quien arrendará a la OIM que es la que nos está ayudando. Hay ayuda de arriendo por dos, tres y más meses.

-Han circulado videos que muestran altercados y mal comportamiento en la madrugada, ¿qué sucede con eso?

-No apoyo lo malo, si a los buenos. Estoy de acuerdo que hay gente que se comparta bien, pero también están los que se portan mal. Pasa que por un grupo no podemos pagar todos. Soy una persona educada y en varias ocasiones les he dicho que esto nos perjudicará a todos, pero no escuchan, hay gente que no tiene raciocinio. Aparte de eso hay mucho chileno consumidor de droga que viene aquí a causar problemas. Y la comunidad iquiqueña piensan que somos nosotros, escuchen son chilenos, no venezolanos, no por uno podemos pagar todos.

CONTROL POLICIAL

Ante las amenazas de una supuesta marcha y enfrentamiento con los venezolanos, JEDENA desplegó fuerzas de Carabineros y Ejercito en el perímetro de la plaza , cumpliendo con lo definieron como “un empadronamiento” para detectar a infractores del código sanitario y personas con antecedentes penales en su país de origen.

Comandante Francisco Guzmán Muñoz, Prefecto de los servicios de Iquique. “hacemos empadronamiento para detectar personas que puedan ser covid positivos o infringiendo cuarentenas y así no ser un peligro para los residentes del sector”.

Fue el comandante Francisco Guzmán Muñoz, Prefecto de los servicios de Iquique, quien detalló el servicio policial cumplido.

“Hubo llamados por redes sociales para venir a enfrentar a los venezolanos que están acá regularizando situación, lo que no se materializó, No obstante de eso nosotros hacemos empadronamientos con la finalidad de detectar alguna persona con Covid Positivo o que esté en la base de datos del Ministerio de Salud, infringiendo la normativa sanitaria; por otro lado ver problemáticas pendientes o situación de antecedentes penales que tengan los extranjeros para que puedan ser perseguidos por la ley chilena”.

Recalcó que la acción no fue desalojo como mencionaron los migrantes y Carabineros está para proteger a chilenos y extranjeros y por eso controlan al migrante.

Varios carpitas de la playa recibirán el beneficio de arriendo de la OIM, manifestó Haydee Luzardo.

“Esto no es un desalojo sino empadronamiento individualizado, la información se coteja con la base de datos sanitaria para que nadie que sea Covid positivo esté en la vía publica contagiando a otras personas”.