Aseguró que servicios están cortados

Un incendio de una casa vecina, que quemó parcialmente su domicilio la dejó sin energía eléctrica, ni teléfono ni internet, denunció que una empresa telefónica le está cobrando dos meses de servicio que ella no está recibiendo. Por ello llegó hasta la oficina de Sernac en Iquique pero estaba cerrada y con aviso pegado en la pared que llama a los usuarios a presentar sus reclamos por Internet.

La denunciante María Romo Moyano recordó que el 28 de noviembre del año pasado le cortaron el servicio telefónico por impago, ante lo cual canceló pero dos semanas después el teléfono murió.

«El cinco de febrero una vecina quemó su casa y alcanzó también la mía y no tuve teléfono para llamar a Bomberos. Desde entonces me están cobrando. Ya tengo dos meses y no tengo servicio, teléfono, ni internet tampoco tengo luz para mi casa. Me dicen que debo dos meses y me están cobrando más de 24 mil pesos. Pues resulta que no tengo el servicio porque tampoco tengo electricidad. Vine a denunciar el hecho al SERNAC y me encuentro que la oficina de calle Baquedano estaba cerrada y en la puerta un papel que dice que debo denunciar por Internet. Tras golpear la puerta varias veces salió un funcionario y me derivó a la Subtel. Como si fuera para colmo el incendio quemó los cables del tendido eléctrico, fui a ELIQSA y me dicen que un nuevo empalme me costará 350 mil pesos».

Al mismo tiempo, Romo Moyano envió agradecimientos a todos sus vecinos del sector de Almendro entre Guindales y Pomelos de Alto Hospicio «porque gracias a ellos no se quemó toda mi casa el día 5 de febrero. Ese día yo estaba trabajando, en el rubro dulce. Una vecina me dijo hay olor a combustible, salí al patio y era olor a bencina, O sea la loca de mi otra vecina le prendió fuego a su casa y alcanzó la mía. Desde el año pasado tengo problemas con la compañía telefónica por la cuenta de mi teléfono e internet».