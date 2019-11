Impartido por especialista de Carabineros de la Tercera Comisaría

Muy entusiasmados con el novedoso proyecto de Agricultura Vertical y Autosustentable 100 por ciento con material reciclable, impartido por el Sargento Segundo, Alejandro Díaz Ortega, de la Oficina Comunitaria de Carabineros de la Tercera Comisaría de Alto Hospicio, se mostraron los vecinos del sector de Santa Rosa (Ex Negra).

En la oportunidad los dirigentes vecinales y pobladores en general destacaron la iniciativa agrícola ambientalista que les ayudaría a cultivar hortalizas mediante el ahorro del vital elemento en una zona que es escaso y a la vez causante de grandes socavones que han estado afectando la comuna.





“Muy interesante el taller que realizó el suboficial Díaz para que nosotras, las mujeres a quienes nos gustan muchos las plantitas, podamos cultivar verduras en nuestras propias casas con muy poca agua y utilizando materiales de reciclaje”, aseveró, la presidenta del conjunto habitacional “Mujeres Emprendedoras II”, Angela Rojo.

Asimismo se refirió la vecina del sector “Mujeres Emprendedores I”, Olga Sepúlveda, quien elogió el sistema que utiliza elementos reciclables para cultivar hortalizas. Además que les ayudaría al ahorro del agua y no causar daños como ocurre con los socavones que se originan por derrame de agua en una zona que es salina.

La mayoría de los asistentes provenientes de la población Santa Rosa coincidieron en afirmar que la iniciativa implementada por el funcionario de carabinero de la comuna, era una bonita oportunidad para ser replicada en otros lugares. Su aplicación no requiere mucha inversión, permite tener su propio huerto sin ocupar mucho espacio y contribuye a cuidar el medioambiente.

Además, felicitaron la disposición y entrega de darle todos los materiales y detalles del emprendimiento para que ellos lo habiliten en sus casas y huertos.

Al respecto el gestor y diplomado en interculturalidad y buenas prácticas en Servicio Público, sargento de carabineros, Díaz Ortega, agradeció la oportunidad de entregar sus conocimientos a los vecinos de la comuna, quienes fueron muy respetuosos y escucharon todas las indicaciones sobre el taller agrícola. “Es súper bonito que los pobladores se sientan motivados por este proyecto prototipo de cultivo de hortalizas que es muy práctico y de mucha utilidad, tanto en el poco consumo de agua, como en el uso de materiales de desechos de botellas plásticas y tubos de pvc”, afirmó.

Explicó que las personas, a manera de ejemplo, pueden colocar 5 maceteros (botellas plásticas) en forma vertical en un tubo de pvc. Todas ellas solo requieren medio litro de agua para riego, incluso el líquido que una vez recorre las plantitas, puede volver al sistema, o sea se reutiliza nuevamente.

Su implementación no requiere de muchos recursos, solo se involucran costos de plantitas si no se tuvieran y tierra de hojas, ya que la tierra de la comuna es muy salina. “Es completamente económico, 100 por ciento ecológico y 100 por ciento reciclable y fácilmente se pueden disponer al interior de las viviendas, ya que no ocupan demasiado espacio por su posición vertical”, enfatizó.