La ministra (s) de la Corte Suprema, Eliana Quezada, encabezó una reunión extraordinaria de la IV Mesa Técnica Interinstitucional de NNA migrantes no acompañados y separados para abocarse a la solución de albergues que resguarden los derechos de los niños, niñas y adolescentes que han ingresado a Chile por pasos no habilitados en el norte del país.

En la reunión –a la que asistieron jueces de Familia, representantes de Ministerio de Justicia, Ministerio de Desarrollo Social, Nuevo Servicio de Protección Especializada de la Niñez, Defensoría de la Niñez, Carabineros, PDI, Unicef, entre otros- la magistrada María Olga Troncoso, jueza preferente para causas de niños, niñas y adolescentes del Juzgado de Familia de Iquique, detalló el trabajo que están realizando los tribunales de la jurisdicción.

“En esta reunión tuve la posibilidad de participar en calidad de jueza representante de la jurisdicción de Iquique, dando a conocer la situación actual de las causas por medidas de protección que conocemos los tribunales desde el año 2020 a la fecha así como la labor realizada por los jueces y juezas de nuestra región a fin de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes. Se hizo hincapié en dicha reunión, la necesidad de habilitar un albergue para familias migrantes, con pernoctación en la ciudad de Iquique, a fin de evitar la situación de calle de niños, niñas y adolescentes y la cronicidad de la misma”, indicó la magistrada.

Al respecto, la ministra Quezada sostuvo que “es un deber de todo ciudadano velar por la salud, integridad, seguridad de los niños y niñas que están en Chile y tenemos el deber de cuidarlos. Es de máxima urgencia resolver este problema. Son niños y niñas que se exponen diariamente en las calles a muchos riesgos. No pueden permanecer un día más en la calle. No podemos exponerlos más. Es lo mínimo que podemos brindarles como seres humanos”.

“Las medidas no pueden ser tomadas con tanta calma, deben ser tomadas ahora ya. Los niños y niñas son los más desprotegidos y nuestro Estado tiene la obligación de brindarles seguridad y ejercicio de sus derechos. Hayan entrado legal o ilegalmente, eso no es un factor que impida darles seguridad y protección”, sentenció.

Todas las entidades dieron a conocer sus planteamientos y la ministra dio un plazo de una semana para recibir por parte del Poder Ejecutivo las propuestas de albergues de emergencia. “La voluntad existe, no me cabe duda que tendremos un resultado positivo la próxima semana”, concluyó.

La próxima reunión en que las entidades de gobierno que participan en la mesa deben informar una propuesta quedó fijada para el 14 de octubre.

Según cifras actualizadas, en Iquique entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021, son 45 adolescentes de 15 o 16 años que han ingresado al país sin un adulto responsable, de los cuales 22 han logrado ser reubicados con sus grupos familiares dentro del país, 9 permanecen en residencias de Sename a la espera de la reunificación, o la preparación para una vida independiente; y 14 adolescentes han evadido de las residencias, los cuales se encuentran con orden de búsqueda vigente en todo el país.