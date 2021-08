En entrevista con Diario El Longino, la doctora Carolina Herrera, médico internista, broncopulmonar y especialista en medicina intensiva en el Hospital de la Fuerza Aérea de Chile nos entregó interesantes respuestas a una serie de dudas de la gente. Quienes estén vacunados e inmunizados van a activar su sistema de memoria inmunológica y la producción de anticuerpos y el cuadro será leve y evitará un desenlace grave o incluso fatal- dijo.

La doctora Carolina Herrera, médico del Hospital de la Fach, cree que las bajas tasas de inmunización, tanto de Influenza como contra el Covid, en Tarapacá, es producto de una falta de voluntad de las personas a querer inmunizarse. Así lo sostuvo en entrevista con Diario El Longino.

-¿Podría explicar usted a qué se debe el miedo o el escaso interés de muchas personas por ser vacunada contra las enfermedades que preocupan a las autoridades?

-Esa falta de voluntad puede ser por muchas razones. En primer lugar puede ser un susto injustificado a la seguridad de la vacuna, cosa que tiene que despejarse en todos los casos, ya que el Instituto de Salud Pública ISP da garantías de que las seis vacunas aprobadas en Chile son eficaces, seguras y absolutamente autorizadas para este propósito.

-Pero habrá otras causas ¿Cómo podría resolverse esta falta de interés?

-Puede ser que muchas personas no pueden ir al consultorio en un horario hábil, y en ese sentido, claramente una de las estrategias que deberían ocupar es ir a buscar a estas personas, instalarse, acercarse a ellas y aumentar la frecuencia de entrada. Por ejemplo hace poco vi largas filas de gente que había hecho 5 horas de espera para una inmunización que no toma más de dos minutos. Entonces hay que buscar las causas y facilitar realmente la colocación de la vacuna, tanto a nivel local como en todo Chile.

-¿Cree que este momento de baja y estabilización en los contagios de Covid pueda servir como impulso para que las personas rezagadas en su vacuna contra la Influenza puedan concretar su inmunización?

-Creo que aquí hay dos respuestas posibles: uno que las personas le tomen el peso realmente a la garantía que significa tener una gran población inmunizada con lo cual disminuye la circulación viral en forma muy significativa, tanto para el Covid como Influenza. Pero también pasa que si a una persona algo no le duele, no le pica, no se hincha, y no le molesta, cree que no existe, entonces se olvida. Aquí me parece que es muy importante mantener permanentemente que el tema de la inmunización es una

actividad propositiva. Es por eso que las autoridades de salud tienen que estar constantemente recordando y fomentando, así como también poniendo al día las cifras. Y en el caso que en alguna región o ciudad se produzca un aumento de los casos, las autoridades tienen que darlo a conocer inmediatamente y tomar cartas en el asunto. Es por eso que también son muy importantes los gobiernos y autoridades sanitarias locales, pues ellos tienen la expertise para ir adecuando a sus realidades los métodos para combatir la pandemia y por supuesto también la influenza.

-¿Qué similitudes y diferencias existen entre la Influenza y Coronavirus con lo que se conoce ya del virus?

-Ambos son especies virales completamente diferentes. Algo que tienen en común es que las dos afectan al sistema respiratorio, sin embargo la Influenza es un virus muy conocido, ya se sabe su existencia hace más de 100 años. Fue para la Primera Guerra Mundial el momento en que esta pandemia mató a más de 50 millones de personas al término de este conflicto y su causa fue la propagación de la gente y tropas que volvían a sus lugares de origen. El Covid, en estos momentos nos damos cuenta que la difusión y la diseminación de este virus es instantánea en todo el mundo dada la facilidad de la movilización entre las personas. En ese sentido, cuando la autoridad sanitaria ha tomado como medida terapéutica disminuir la movilidad de las personas, en realidad lo que se quiere disminuir es la interacción directa entre las personas, porque ambos virus tienen en común que se transmiten a través de gotitas de saliva que contienen el virus y llegan a nuestras mucosas, donde se replican. Por eso es muy importante en este momento, mantener la distancia física entre las personas, el uso de mascarilla y de alcohol gel.

Vacuna contra la Influenza

-Doctora ¿por qué es importante vacunarse contra la influenza cada año y cree usted que en el futuro tengamos que vacunarnos contra el coronavirus todos los años?

-La pandemia ha puesto en relevancia que tenemos una enfermedad viral que rápidamente la industria farmacéutica ha identificado la vacuna que podemos utilizar. Hay más de 200 proyectos de vacunas en el mundo y en este momento en Chile tenemos seis aprobadas. Tenemos que ser capaces de comprender que es una tarea solidaria de salud pública vacunarse porque así disminuye no solo el número de personas contagiadas sino que también disminuye el número de variantes de preocupación de esta pandemia. Respecto a la influenza, esta tiene como característica la presencia de dos proteínas en su superficie, la proteína N y H, y de ambas pueden haber unas 100 formas diferentes de presentarse. Por lo tanto, cada año puede ir variando la forma en la que se transmite. Es esta la razón por la que cada año se confecciona una vacuna para que las cepas que más predominan sean incorporadas. Todavía tenemos mucho que aprender del Covid. Respecto a la Influenza pensamos que sabemos mucho más, pero aún así tenemos que mantener nuestro plan nacional de inmunización muy al día.

Más recomendaciones

Le consultamos a nuestra entrevistada si todos nos podemos vacunar contra la influenza y el coronavirus y en qué grupos tienen que focalizarse las inoculaciones.

-Cada una de las vacunas tiene sus indicaciones y contraindicaciones específicas y en esto hay que ser muy meticuloso, porque no sólo se van autorizando las vacunas del ISP una sola vez para un determinado grupo etáreo como fue lo que pasó con la vacuna Pfizer, que primero se había aprobado para mayores de 16 años y luego eso se amplió para mayores de doce años. Las vacunas tienen que focalizarse en aquellos grupos que sean específicos.

-¿De qué fuente se puede averiguar si es que hay o no contraindicación para cada persona?

-La recomendación siempre es ir a la página del Ministerio de Salud y ver específicamente las indicaciones y contraindicaciones de cada una porque son numerosas.

-¿Y respecto, en específico, a la vacunación contra la influenza?

– La Organización Mundial de la Salud recomienda la vacunación universal de todas las personas excepto aquellos que son menores de seis meses y otra serie de condiciones muy específicas.

–Si primero me vacuné contra el coronavirus con mis dos dosis y ahora me quiero vacunar contra la influenza ¿cuánto tiempo debo considerar entre una vacuna y la otra?

-La recomendación de distancia en tiempo entre ambas vacunas, Covid e influenza, es de 14 días.

-¿Y si uno ya tuvo Covid?

-Si ya tuvo Covid la recomendación es esperar 14 días hasta que esté de alta de su cuadro si fue leve. En el caso que haya sido grave, lo más recomendable es esperar un mes. Respecto a la influenza también es importante considerar que si uno tuvo un cuadro respiratorio o no se siente bien es mejor postergarlo hasta que la persona se sienta en buen estado. Las vacunas evitan la propagación del virus en una comunidad. Pero es importante destacar que no evita el contagio. Si una persona estornuda y estaba contagiada a uno le va a llegar la carga viral. Pero quienes estén vacunados e inmunizados van a activar su sistema de memoria inmunológica y la producción de anticuerpos y el cuadro será leve y evitará un desenlace grave o incluso fatal.

– ¿Qué consejo le daría a los iquiqueños que aún no se han vacunado contra la influenza o que desconfían de la vacuna contra el Covid-19?

-A los iquiqueños una recomendación muy cariñosa, pero también categórica respecto a que el Covid ya ha matado más de 34 mil personas en nuestro país, por lo que es necesario que las personas se protejan a través de la vacuna. Sobre la influenza también sabemos que la vacuna disminuye la mortalidad por enfermedades respiratorias.