Municipio atendió llamado de la Asociación Chilena de Municipalidades.

En todas las localidades de la comuna de Pozo Almonte y con un amplio despliegue de funcionarios municipales y recursos del Concejo Municipal el próximo domingo 15 del presente, se llevará a efecto la consulta ciudadana sobre la realidad social y política de nuestro país, que fue organizada en el plano nacional por la Asociación de Municipalidades de Chile y que será replicada en nuestra región por el municipio de Pozo Almonte, el único que atendió este llamado de participación de la ciudadanía de toda la región de Tarapacá.

La consulta que busca saber la realidad de nuestro país y lo que el pueblo quiere y requiere de sus gobernantes está enfocada en dos votos con varias preguntas sobre lo que se vive en estos momentos e nuestro país y lo que se nos preguntará en la consulta popular o plebiscito del próximo abril del 2020, donde se busca una nueva constitución o reforzar en forma poderosa la existente de 1980 que hoy nos rige.

En conferencia de prensa en la sala de concejos de la Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte, el alcalde y los concejales Augusto Smith Marín y Mario Callasaya Funes dieron a conocer los detalles de este enorme esfuerzo municipal en realizar esta consulta, que al no ser vinculante no cuenta con el apoyo de ningún otro estamento público. Por eso se puede decir en propiedad que esta consulta es un esfuerzo en solitario de la Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte.

Hay que resaltar que todas las preguntas de la consulta son de carácter nacional, pero por especial encargo del Concejo Municipal y luego de amplias discusiones y requerimientos a la consulta del próximo domingo 15 se anexarán tres preguntas locales. Ellas son la importancia sobre la calle Comercio que es el verdadero sector impulsor del desarrollo local y su futuro y cómo lo ve nuestra comunidad.

La segunda es de vital importancia y a pesar que es de índole nacional se refiere a como se debe tratar el tema de las Asociaciones de Fondos de Pensiones, las conocidas AFP y se deben terminar y los recursos de los trabajadores pasen a un sistema solidario de reparto.

Y la última y a la vez la más importante, porque nuestra zona es la única que ha defendido el derecho al agua, por eso la pregunta se basa en el Código de Aguas y si se debe cambiar o no, que es una inquietud en forma básica y esencial de nuestros pueblos ancestrales, ya que ellos son quienes viven de la actividad agrícola que sin agua no podrían llevar a cabo. Recalcan que el uso del vital elemento es de uso público y no privado como el que prevalece hoy día en nuestro país.

Finalmente, es digno de destacar que en esta consulta podrán participar todos los jóvenes de la comuna desde los 14 años hasta los 17 sin problemas y que para ellos habrá mesas especiales y personas de las agrupaciones sociales juveniles quienes los apoyarán en todo momento en este histórico proceso de renacimiento de la voz y el voto del pueblo que busca una mayor justicia social en nuestra zona, región y país.