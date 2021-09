Una demanda contra el Gobierno de Chile estudian en la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas FASIC, debido al accionar que hubo ayer en Plaza Brasil donde acusan se vulneraron derechos de menores.

Victoria Cardemil, Coordinadora del Programa Refugio de Fundación Fasic, recordó que la migración es una condición humana y aquí no hay crisis de migración sino crisis de humanidad. “No existe en Chile respuesta a esta crisis latinoamericana. Aquí hay lactante de 3 meses, más de 40 niños que son sacados de la plaza a ningún lado, los sacan y se irán dónde, a la playa, otra plaza, no hay albergue en Iquique ni Alto Hospicio para quienes están en esta situación. Presentaremos una demanda Internacional contra el Gobierno de Chile por la “deshumanización” de su política hacia los niños, aquí un niño fue golpeado. Esto es pérdida de tiempo y recursos policiales”.

Indicó que solicitaron poner baños y la respuesta fue que era imposible por ser insalubre, “pero más insalubre es que la gente haga sus necesidades en la calle”.

Respecto a las acciones cumplidas, recordó que han repartido más de 18 millones de pesos en arriendo emergencia, “pero eso es mitigar la crisis, hemos visto como personas que llegaron caminando ya tiene su cedula y están trabajando, no requiriendo de nuestros servicios. Eso pasa cuando hay recurso, pero si no hay recursos la persona no puede reinsertarse. Aquí tenemos gente profesional que se puede insertar en la sociedad chilena”.

Recordó que solo piden crear un albergue donde entreguen lo básico es decir baño, comida y donde dormir.

Por su parte Pilar Valencia del Servicio Jesuita a Migrantes, manifestó se estuvieron constatando hechos de violencia hacia niños, niñas, adolescentes y mujeres embarazadas, producto de la fuerza policial, además de brindar asesoría legal.

“Hoy la solución no es desalojar violentamente, sino que pasa por entregar acceso a un albergue. Por algo estuvimos en mesas con el Delegado Presidencial, Gobernación, alcalde y distintos actores institucionales para crear soluciones y trabajar en reubicar a las personas. Entendemos que si la gente es desalojada se irá a otra plaza o lugar, sin que esto sea solución real”.

Enfatizó que seguirán buscando soluciones conjuntas porque ayer no se vio eso, “solo vulneración de derechos exponiendo a niños y mujeres embrazadas y generado una situación muy tensa con la población”.



Delegado Presidencial y su actuación en el desalojo



“Fue exitoso y nos defenderemos de acusación

presentada por la Senadora Ebensperger”

Tranquilo ante la presentación judicial en su contra que hizo la Senadora Luz Ebensperger y destacando el “exitoso operativo” para desalojar plaza Brasil, analizó el Delegado Presidencial Miguel Angel Quezada la jornada de ayer.

Respecto al desalojo señaló que fue un operativo exitoso del punto de vista de lo planificado, pero lamentablemente más de seis horas estuvo PDI y Carabineros pidiendo que desalojaran y algunos se violentaron.

“Hubo 16 detenidos, 14 por Carabineros y 2 por PDI, con siete funcionarios lesionados. En esa línea de cosas plaza Brasil el último tiempo no era un tema humanitario si no de índole delictual. Por lo tanto se hizo necesario recuperar el sitio, esa gente se desalojó y debe seguir hacia el rumbo que tienen”

Respecto a la cantidad de desalojados, dijo que manejan catastros de distintos días y se ha visto escenas de violencia solamente, pero hubo gente que salió pacíficamente.

Se le consultó si esto que se acrecentó en el tiempo, pudo evitarse si se hubiera actuado antes y así no ver enfrentamientos entre iquiqueños y venezolanos.

¿Mucha gente pedía su presencia en el lugar, qué le puede decir a esas personas y qué pasará con los desalojados?



-La gente que estaba ahí, son gente que albergaba delincuentes. Sacamos cuatro asesinos de ahí. El tema sanitario es algo que la seremía había pedido que desalojaran. Hoy ocurrió lo que había que definir: sacar esas personas de la plaza.



¿Qué pasó con los hostales que se anunció en un momento?

-Así lo hicimos con organizaciones internacionales. Salieron más de 500 personas y agradecemos a OIM. Pero había que recuperar la plaza por tema sanitario y delictual



¿Se recuperó la plaza y ahora dónde irán, ocuparán otros sitios?

-Eso no ocurrirá porque seguiremos recuperando espacios. El 14 de septiembre acordamos en reunión que lo humanitario lo verá Gobierno Regional y Municipalidad, ellos tendrán esa solución y nosotros nos encargaremos del tema seguridad y sanitario.

¿Quién dio la orden, para desalojar, existía una del 1° de Julio?

-Esa es la que continuamos, se coordinó quien era responsable como ministro de fe para dar el vamos y recibir la plaza, así fue como se hizo.

Requerido por una autocrítica en este tema que ha desencadenado en un clima de tensión con marcha incluida y la responsabilidad que tiene el Presidente Piñera , al invitar a los migrantes para que vinieran a Chile, dijo que el mandatario invitó a migrantes que vinieran aportar al país, llegando en forma ordenada, regulada y segura.

¿La marcha está autorizada?

-No hay autorización, porque nadie se ha hecho responsable. Al hacerse alguien responsable nosotros damos autorización dependiendo de las características de la marcha. No sé si será marcha, aquí solo hay una convocatoria por redes sociales, y no esta autorizada.

¿Cómo se evitará una nueva plaza Brasil

-Bueno vamos a actuar en consecuencia en su momento y estaremos sacándolos permanentemente, recuperando los espacios públicos.

¿Cómo lo harán?

-Bueno ahí lo veremos, no le diré hoy como lo haremos.

¿Qué pasará con el recurso judicial presentado por lo Senadora Ebensperger?

-Tendremos que defendernos, en definitiva si alguien nos pone un recurso tenemos el derecho a defendernos y nuestros abogados trabajarán en eso.

¿Ha conversado con ella, es oficialista, es de su sector, son UDI?

-Hemos conversado, nos vamos a defender de esta situación legal.