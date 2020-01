Por Johan Rojo Vallejos

En el marco de comienzo de año, los clubes ya empiezan a mover las fichas para armarse en este 2020. Club Deportes Antofagasta no queda fuera y ya presentó cinco refuerzos que se integran a la plantilla que el Director Técnico Juan Manuel Azconzábal que dirigirá esta temporada.

Ignacio González, Andrés Souper, Ariel Uribe, Carlos Muñoz y Gary Tello son los jugadores que llegan para reforzar al cuadro puma esta temporada. Diferentes posiciones que el cuadro albiceleste tiene que reforzar por la partida de varios jugadores de buen momento en la temporada pasada.

Carlos Muñoz, Gary Tello, Ignacio González, Ariel Uribe y Andrés Souper

Carlos Muñoz se refirió respecto a como llega en este 2020: “Tengo muchas expectativas para lo que es el campeonato 2020. Acá nadie tiene el puesto asegurado y hay que demostrar en cada entrenamiento que estamos preparados para encajar dentro de los convocados y también dentro del 11 inicial”

Para nadie es sorpresa que Fernando Hurtado haya tenido una excelente temporada en 2019, lo que también produjo la salida de Paulo Garcés en busca de nuevos horizontes. Para llenar ese cupo, Club Deportes Antofagasta pudo concretar el fichaje de Ignacio González, quien mostró su felicidad de poder compartir camarín junto a Fernando Hurtado.

“Yo feliz, he tenido la suerte de poder compartir con grandes porteros en todos los clubes que he estado y eso también es una de las cosas que me mueve a mí, el poder competir, el poder luchar siempre por jugar y también que el club tenga aspiraciones altas. Acá lo mas importante es el club, mas que cualquier otra cosa y la competencia que tenga en mi puesto será muy beneficiosa para el club”

Los refuerzos recalcaron que llegan bien físicamente y que ya están entrenando junto al resto de sus compañeros con total normalidad, esto con el fin de estar a disposición del DT lo antes posible. Cabe destacar que el inicio del torneo nacional está agendado para el día 24 de enero con horarios aún por definir.