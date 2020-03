La presidenta de la Corte de Apelaciones de Iquique, Mónica Olivares Ojeda, reconoció al ministro Pedro Güiza, los jueces Patricia Shand, Rodrigo Vega y Loreto Jara, y al secretario (s) David Sepúlveda por su contribución y compromiso con la labor histórica del tribunal de alzada.

En la ceremonia, la ministra Olivares señaló que “dado que las inquietudes de la sociedad chilena de alguna manera han afectado no sólo la imagen de las instituciones sino también la forma en que cada Poder del Estado, órganos de la Administración, empresas del Estado y privadas, u otros organismos, continuará sus funciones, deseo expresar que, más allá de las aspiraciones o deseos personales que los funcionarios judiciales, en tanto personas, puedan tener, el compromiso que me atrevo a adquirir durante el año judicial 2020 es el de continuar trabajando para satisfacer en forma oportuna y eficiente las necesidades de la comunidad en el ámbito judicial, y, en esa virtud, permítanme efectuar una reminiscencia, quizás histórica, del trabajo judicial en esta Región”.

“Me remontaré entonces al año 2004, época en que aproximadamente en el mes de octubre comencé a observar un retraso medianamente generalizado en los tribunales, a vía ejemplar, una cantidad superior a 3.400 causas pendientes de revisión en esta Corte, tardanza grave en la dictación de sentencias en el ex Juzgado del Trabajo y en el Juzgado de Pozo Almonte, desconocimiento de los beneficios que reportaba el uso de la computación en nuestras tareas, y ausencia de nombramientos en los diversos escalafones de personas con calificación profesional que aportaran conocimientos específicos a los funcionarios que, sin tener formación universitaria, realizaban un esforzado y riguroso trabajo desde largos años acompañando eficientemente a los jueces en sus quehaceres diarios”, recordó.

“Debido a ello –continuó-, acordé con el Pleno de la época asumir las tareas de modernizar las formas de trabajo y de adoptar las medidas tendientes a resolver las causas pendientes, lo que en su mayoría se realizó en un lapso medianamente breve, restando evidentemente las que requerían mayor estudio”.

“Se preguntarán en este instante por qué traigo a colación este hecho añoso, porque creo es la oportunidad de destacar y reconocer a quienes me ayudaron en esa enorme labor, los relatores de la época, hoy jueces de tercera categoría en esta ciudad, doña Loreto Jara Peña, doña Patricia Shand Sholz, y don Rodrigo Vega Azócar; también a muchos funcionarios, que personifico en don David Sepúlveda Cid, oficial primero de esta Corte, porque se desempeñó en el Juzgado del trabajo, junto a otro funcionario, preparando los proyectos de fallo para que fueran revisados y firmados por los jueces señores. Eduardo Camus y Francisco Vargas, aceptando el primero llevar a cabo esa labor y designado por esta Corte el segundo para cumplirla; y, porque trabajó permanentemente con el ministro señor Güiza en la oportunidad en que, debido al descubrimiento que efectuara en mi primera Presidencia acerca de la tramitación de causas en el Juzgado de Pozo Almonte, la Excma. Corte Suprema le encomendó resolver aproximadamente 600 causas mineras pendiente de fallo desde larga data”, recalcó.

La ministra Olivares afirmó que “esta última circunstancia me lleva a agradecer también al ministro señor Guiza, no sólo por el esfuerzo que desplegó dictando sentencias en las causas mencionadas, sino también porque al ser designado, me cooperó con particular ahínco, conformando ese grupo de personas sin las cuales no habría podido culminar con éxito el quehacer que hube de cumplir”.

“Por ello, debido a que el desarrollo social es cíclico y permanente, esa misma gratitud expreso desde ya a todos aquellos funcionarios de los diversos escalafones que tengo la certeza, no sólo me acompañarán durante el año 2020, sino que también trabajarán junto a mí con mayor empeño y perseverancia para la consecución oportuna y eficaz de nuestros fines, porque las circunstancias que nuestro país vive lo ameritan”, finalizó.