Es sabido que en los últimos días la relación en la coalición de Gobierno no ha estado fácil. Por lo mismo, hoy sábado, en La Moneda, el Presidente de RN, Mario Desbordes, junto a los jefes de bancada, el diputado Sebastián Torrealba, y el senador Rodrigo Galilea, se reunieron con el Presidente Sebastián Piñera.



“Esta crisis no puede soslayarse y tenemos que tomar medidas entre todos”, dijo al finalizar la reunión y ante los medios de comunicación el timonel RN. Desbordes destacó que en medio de las diferencias, el Presidente Piñera tome la iniciativa y ayude a superarlas.



“Es evidente que tenemos que hacer un esfuerzo mayor por lograr acuerdos dentro de nuestra coalición para actuar lo más unido posible. Para que la coalición sea viable, proyectemos gobernabilidad, es necesario trabajar unidos. Tanto los partidos, como el gobierno y los parlamentarios. Vamos a hacer un esfuerzo en eso. Nos vamos todos con tarea para la casa, pero con la mejor disposición de solucionar esto que estamos viviendo como coalición y empezar, como dijo el ministro Blumel, una etapa nueva en la coalición”, expresó el también diputado.



Con esto, desde RN se asegura la mejor disposición a superar las diferencias.



Sobre el debate por el retiro del 10% de las AFP: “Ya hay mejor alternativas que los ciudadanos retiren fondos de sus pensiones (a propósito de las medidas de clase media que están mejorando)… No pueden ser los trabajadores con sus recursos los que soporten esta crisis, la ayuda tiene que venir de todos nosotros desde el Estado”.



En cuanto al ministro Blumel, el presidente de RN declaró: “Hemos partido la conversación con el presidente valorando el aporte del ministro. No hemos pedido su salida (…) es un aporte y ha hecho un buen trabajo. No tenemos ninguna intención de pedir su salida, al contrario hay que apoyarlo más”, sostuvo.