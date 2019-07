En miras de la Copa Libertadores de América en Paraguay:

Sub-20, adultos y preseleccionados se encuentran participando en grupos combinados para mejorar técnicas y fortalecer la coordinación y potencia.

Cada sábado a partir de las 14 horas en Arena Cavancha se desarrolla el campeonato de Futbol Playa, organizado por Club Deportes Iquique, Municipalidad de Iquique y Collahuasi. Como parte de las acciones, el director técnico Eduardo Medalla y su equipo han observado a los jugadores de los ocho equipos participantes, generando una preselección, con el objetivo de reclutar nuevos talentos y formar la nómina final del equipo CDI que viajará a competir en septiembre a la Copa Libertadores de América en Paraguay.

Jaime Piñones, colaborador de la parte física de la Selección Chilena de dicha rama, indicó que cada fin de semana “observamos a los diversos equipos para luego invitarlos a trabajar con nosotros. Actualmente, estamos trabajando con más de 25 preseleccionados, además de la Sub-20 y adultos, tratando de combinar los grupos para que vayan aprendiendo unos de otros”.

TRES MESES

El trabajo físico se ha basado en coordinación, potencia y fortalecimiento, aprovechando las ventajas del clima y escenarios naturales de la ciudad. Jorge Ríos, director técnico del Club Real Iquique FC, precisó que llevan cerca de tres meses trabajando con jóvenes, que van desde los 15 hasta los 20 años. “Es importante mantener la confianza, la fortaleza y trabajo, lo que ha permitido que algunos de nuestros jugadores estén en la nómina de preseleccionados. Es una motivación para nosotros, porque eso significa que estamos trabajando bien y se interesan por el trabajo y formación integral, considerando respeto y disciplina”. Además, agregó que es fundamental buscar el recambio de la selección, destacando que este campeonato permite descubrir nuevos talentos jóvenes.











Felipe Gajardo tiene 16 años y es parte del equipo Aysen City. A pesar de llevar tan solo unos meses practicando, logró ser uno de los preseleccionados para la nómina de Copa Libertadores. “Me invitaron a trabajar y es un orgullo. Estoy contento, ya que no todos tienen esta oportunidad. Agradezco a mi familia, quienes me acompañan cada sábado y me motivan para el entrenamiento, lo que me permite seguir luchando por mi sueño”, señaló, añadiendo también que considera que el trabajo realizado a su corta edad es una satisfacción, por lo que espera poder viajar y vestir los colores de la roja.

Para finalizar, el arquero de la selección, Pablo Rodríguez, comentó que el campeonato ha permitido generar un gran escenario para potenciar y fomentar la rama. “He estado en todos los procesos desde 2015, junto a la selección; y la motivación nace de querer estar y participar del grupo. Es buenísimo, como iquiqueños y amantes del deporte, que esto se mantenga; y para eso, debemos seguir organizando este tipo de campeonatos. Contamos con muchos jóvenes interesados, lo que demuestra una base para la rama, abriendo puertas a nuevos deportistas”.