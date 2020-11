Colchane

El objetivo es la producción de este fruto andino de alto valor en el mercado local por sus propiedades beneficiosas para la salud

Los profesionales de la unidad de Fomento Productivo del Municipio de Colchane, han incentivado en los pobladores de la comuna la construcción de viveros, con el objetivo que puedan proveerse de verduras y frutas que no se dan en la zona y también para su comercializarla local y regional, por ello realizaron un taller sobre el sembrío del capulí, fruto andino de gran valor nutricional, para su venta en el mercado regional.

Cerca de 20 agricultores de diversas localidades del sector del Cariquima en Colchane participaron del taller, bajo el marco de las actividades formativas que el municipio realiza, con el objetivo que los pobladores mejoren sus técnicas de agricultura, diversifiquen su producción tanto para su consumo personal o para su comercialización.

El taller estuvo a cargo del ingeniero agrícola del municipio, Justino Huanca. El profesional enseñó sobre las propiedades del fruto, las técnicas básicas de su cuidado y cómo preparar los almácigos de forma correcta, además de los cuidados que debe tener su planta en el invernadero.

FOMENTO

El alcalde de Colchane, Javier García Choque, alentó a los pobladores a interesarse a producir en sus invernaderos. “Estas estructuras han demostrado que nuestra tierra es rica y generosa, nosotros tenemos la ventaja que estamos libres de plagas por lo que los productos de Colchane tienen el valor agregado de ser orgánicos. Hoy en día la importancia de la alimentación saludable está abriendo mercados en los que podemos participar”.

Para Nicolás Mamani Gómez, presidente del club de adulto mayor de Cariquima, “esto me está gustando porque, en Ancuaque tengo un invernadero chico y voy a sembrar estas plantas allí. Esto es bueno primero para uno mismo para nuestro consumo que cosecho todos los sábados y podemos comer verduras que no tenemos habitualmente”.

APOYO

Andrea Castro Challapa, del pueblo de Ancovinto agradeció el apoyo del equipo de Fomento Productivo de Municipio; “Es bueno que nos vengan a apoyar en agricultura, necesitamos aprender nuevas cosas y apoyo también en la infraestructura de los viveros que han demostrado ser tan necesarios”.

Para Alipio Castro Challapa, de la comunidad de Huaitane existe un sueño mayor. “Estoy complacido con la visita de los funcionaros del municipio de Colchane. Yo he sembrado y lo he aprendido de mis padres. Me parece que es bueno traer nuevas especies que se plantan de manera orgánica. Mi sueño es lograr plantar árboles, creo que cada hogar debería tener un árbol, porque ellos traen vida y naturaleza. Yo no los voy a ver, pero va a quedar para otras generaciones Cariquima forestado”.

La oficina de Fomento productivo de Colchane trabaja con recursos propios y de programas como el PDTI de INDAP.