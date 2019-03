Con malabaristas, batucada, zancos y mucha alegría, los vecinos de la población Villa Frei de Alto Hospicio, que integran el barrio Vista Hermosa, inauguraron junto al intendente (S), Álvaro Jofré; el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Mauricio Hidalgo y el alcalde Patricio Ferreira, la entrega oficial de la nueva Plaza Escenario. La obra forma parte del trabajo realizado por el Programa Quiero Mi Barrio del Minvu, a través del cual la comunidad priorizó la ejecución de un total de cuatro proyectos, por una inversión que supera los 430 millones de pesos.

Ubicada en el bandejón central de Avenida 1, entre Calle 1 y Avenida Teniente Hernán Merino “Ex Los Aromos), el nuevo espacio comprende pavimentación de adocreto, mejoramiento de veredas con accesibilidad universal, nivelación de piso, iluminación, áreas de juegos infantiles, mobiliario urbano, área de mosaico y cierre perimetral. La inversión ministerial alcanzó los 126 millones de pesos.

“Es realmente importante lo que logra el quiero Mi Barrio. No sólo es la recuperación de espacio e infraestructura como sedes sociales o multicanchas, sino que fortalece la organización vecinal y estrecha lazos de amistad. Y eso es igual de importante en la construcción de mejor sociedad. Acá no hay nada impuesto, los son vecinos quienes eligen sus obas en un acto democrático”, destacó el Intendente (S).

Recordó que, al cumplirse un año de Gobierno del Presidente Piñera, ya están definidas las áreas donde se enfatizará la gestión para Tarapacá, siendo la Vivienda social, la infraestructura de Salud -como el Hospital de Alto Hospicio y el Centro Oncológico-, además de la Seguridad Pública, prioridades de este mandato.

En representación del Minvu, el Seremi de la cartera, Mauricio Hidalgo precisó que “estamos abordando los temas relacionados con vivienda social, pero también estamos abocados en trabajar los espacios urbanos de nuestros barrios y ciudades, donde los vecinos puedan reunirse y nuestros niños, jugar y desarrollarse en comunidad. Eso nos ha pedido el Presidente de la República y el ministro Monckeberg: recuperar la ciudad para las familias y esta Plaza Escenario es una muestra de esta labor”.

La autoridad destacó también la acogida que los dirigentes y vecinos de Villa Frei-Vista Hermosa tuvieron con la delegación de los sectores seleccionados en Pozo Almonte, que visitaron Iquique y Alto Hospicio el reciente fin de semana para conocer experiencias. “Eso habla de la gentileza y su solidaridad con otros vecinos incluso de otras comunas, para que ellos recojan sus vivencias y puedan trabajar con éxito junto al equipo de Quiero Mi Barrio en la Provincia del Tamarugal, quienes este año comenzaron su trabajo en terreno”, dijo.

Dirigentes

En representación de la junta vecinal Villa Frei, Marina Fuentes agradeció la participación de sus vecinos en el trabajo realizado con Quiero Mi Barrio. “Esta plaza es el fruto de un trabajo que hemos realizado con el equipo Minvu y del municipio, por cuatro años. Les pido a todos que cuidemos no sólo esta obra, sino también nuestra sede que pronto será inaugurada y que también logramos, a través del Quiero Mi Barrio”, indicó.

Por su parte, la presidenta del Consejo Vecinal de Desarrollo del barrio Vista Hermosa, Mariela Aguilera, rescató la unidad que han logrado con el trabajo planteado por el programa. “Hemos participado activamente en el mejoramiento de nuestro barrio. Espero que seamos capaces de transmitir esta tarea a nuestros niños y jóvenes, para que esta plaza se mantenga bonita” y cuidemos todas las obras alcanzadas, recalcó.

Municipio

El Programa Quiero Mi Barrio se ejecuta en Alto Hospicio, en convenio con el Municipio de dicha comuna. El alcalde de dicha comuna, Patricio Ferreira, relevó el trabajo realizado con este programa y otras carteras de Gobierno, que permiten no sólo acondicionar espacios públicos de calidad, sino de esta forma, ganar terreno a la delincuencia. “Queremos que esta nueva plaza los vecinos la hagan propia y, de esa forma, no se la apropien los delincuentes como sucede en otras partes. Es importante que los vecinos se empoderen de sus espacios y sean partícipes en la construcción de un mejor barrio. No sacamos mucho en mejorar plaza y canchas, si no se hacen propios esos espacios. Los invito a cuidar y disfrutar esta nueva Plaza Escenario”, precisó.

A través de Quiero Mi Barrio, los vecinos de Villa Frei-Vista Hermosa priorizaron la ejecutó de los proyectos Mejoramiento Plaza Vista al Mar; Construcción Plaza Escenario; mejoramiento de Sede social, Multicancha y entorno, además de los Paseos Refugios Urbanos.

La ceremonia de inauguración también contó con la participación de las concejalas Giovanna Trincado y Jéssica Becerra y el concejal René Cáceres.