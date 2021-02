Dijo concejal Juan Lima

A poco más de una semana que el concejal Juan Lima Montero encendió las alarmas con su información sobre lo que se avecina para el sistema franco y en momentos en que la mayoría absoluta de los empresarios, trabajadores y gremios se pronunciaron por la defensa de nuestra palanca de desarrollo, la autoridad reafirma su posición al respecto.

Como se recordará el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) propuso «evaluar» el sistema de las zonas francas para que generen tributación.

¿Usted fue el primer iquiqueño que alertó sobre cambios dañinos para el sistema franca. ¿Qué opina del revuelo que provocó?

-Bueno, la verdad es que hicimos el planteamiento más que nada preocupándonos de lo que podría ocurrir con el futuro de la Zona Franca de Iquique. Lo que me dio más inquietud fue la pasividad especialmente de los parlamentarios, a pesar de que Renzo (Trisotti) y Luz (Ebensperger) ya estaban trabajando y se habían reunido con el ministro. Estaban en eso. Pero usted sabe que en política las cosas avanzan rápido y después, generalmente nos vemos complicados.

¿Cuál es su opinión sobre el desarrollo de los acontecimientos?

-Aquí estamos observando el estudio que ha desarrollado el Fondo Monetario Internacional asunto y el asesoramiento que le ha dado este comité financiero. Habla de quinientos millones de dólares, que dicen, prácticamente se pierden en Zona Franca.

-¿Qué puede ocurrir en ese caso?

-Bueno, algo van a revertir para recuperar esos dineros. Me despertó la inquietud de que a futuro, usted sabe siempre que hay hechos consumados y cuando esos hechos se concretan, ya poco o nada podemos hacer. Entonces, en parte era justamente despertar el interés de las fuerzas vivas de Iquique y que nos empezáramos a preocuparnos que es lo que puede pasar, qué puede venir a futuro.

¿Y con todos los antecedentes con los que usted ya cuenta qué piensa del asunto en cuestión?

-No es nada halagador que corten en parte la Zona Franca y la conviertan en zona económica especial. En ese escenario algo mas tendríamos que pagar en impuestos y nos puede perjudicar; incluso puede afectar la parte laboral y económica y lo social . Yo creo que esto nos va a repercutir mucho.

A estas alturas ya se han pronunciado la mayoría de las entidades empresariales y laborales de la zona franca.

-Ah, es bueno que amplios sectores de la ciudad se hayan preocupado del llamado que hice. Eso también demuestra que hay interés por nuestro sistema franco. A lo mejor, estaban un poco aletargados o desconocían la información. Pero qué bueno que todos se alertaron y ahora están luchando al unísono lo que vendrá para el futuro de Zona Franca.

¿Le sorprendió la reacción en cadena que provocó su oportuno llamado de alerta por los destinos de la Zona Franca?

-Mire, más de quién gatilló la noticia, creo que lo importante es que se activen las fuerzas vivas para defenderla. No olvidemos que desde hace mucho tiempo y durante varios gobierno han querido hincarle el diente a esta palanca de desarrollo. Según ellos (economistas) 540 millones de dólares esa mucho plata que pierde el Estado, que hay mucha evasión de impuestos, que hay muchos robos y que hasta narcos se han metido. Usted sabe que al final quien paga es el consumidor que somos todos los iquiqueños, todos los ciudadanos.

La Zona Franca de Iquique genera más de treinta mil empleos directos e indirectos.

-Sí y mantiene la economía. Incluso las municipalidades reciben porcentaje, como ocurrió hace pocos días. Muchos aprovechamos de los beneficios de Zona Franca y que de repente nos estén amenazando que quieren convertirla en zona especiales. Eso significaría que entraríamos en el juego de tributar como cualquier comercio. Eso no es la idea, entonces la idea es que defendamos los beneficios que hasta hoy en día nos entrega el sistema franco.

Pero siguen penando los 500 millones de dólares de que hablan los economistas asesores del gobierno.

-Pero si no se tributan 500 millones de dólares puede haber otras alternativas. No se debe olvidar que el objetivo de crear una zona franca extrema la visualizó el general Pinochet, principalmente, tanto en la Región de Tarapacá en ese tiempo, incluida Arica, como también la Zona Franca de Magallanes. Así es que me alegro que haya más gente que se ha sumado a esta cruzada de defender la Zona Franca.

Los empresarios se mostraron muy ofendidos por la calificación de «contrabandistas» que vino desde Santiago. ¿Qué piensa, fue acaso una falta de respeto hacia los empresarios del sistema franco?

-Le repito, aquí van a disfrazar muchas cosas, nos van a tildar de muchas cosas, pero al final lo que quieren es tributo. En el fondo, quieren desaparecer la Zona Franca. La visión de los economistas es que este sistema no sea Zona Franca sino que zona económica especial y eso significará mayor tributo. Por eso, ojo con eso y ojala los economistas de la zona, comerciantes también, estén atentos. Creo que los apelativos que puedan poner, contrabando, de narcos, de ladrones que no pagan impuestos, eso es solo un adorno. Aquí, en el fondo lo que ellos quieren es que se tribute más y que el sistema siga funcionando como zona económica especial y dar mayor tributo. Así es que yo no le doy tanta importancia a los apelativos cuando en el fondo están disfrazando el asunto para lograr lo que ellos quieren es desaparecer la zona franca y generar más tributación. Ese es el punto y allí es donde tenemos que defender nuestra Zofri, unirnos y todos defender esta palanca de desarrollo.

¿Concejal cree usted que a estas alturas, con toda la comunidad de pie, ya esté zanjado el asunto que el sistema franca no será alterado?

-La verdad es que soy súper optimista en ese sentido. Siempre he dicho que una ley se mata con otra ley; por lo tanto, mientras no esté legalizado el tema, hoy día está en estudio. Es un planteamiento que elaboró un comité económico creado por el ex ministro de Hacienda. Pero son visiones. Hoy día no hay nada concreto, no es ley, pero va en camino hacia allá.

¿Por qué se extraño que los parlamentarios no reaccionaran desde un comienzo?

Es por eso que aludí que es importantísimo que los dos senadores y los diputados que tenemos, den la pelea, fuerte. Esto llegará al Congreso donde tenemos representantes. Es bueno unirnos tanto empresarios como fuerzas vidas de la ciudad con los parlamentarios para que entremos en defensa de lo que es, realmente la zona franca. Insisto, una ley se mata con otra ley y tienen mucho que decir nuestros diputados y nuestros senadores de la región. Así es que en las manos de ellos queda también el destino de la zona franca. Mucho tienen que decir. Así es que hay que apelar al buen criterio de ellos con la visión que siempre han tenido de defender la zona franca.