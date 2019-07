Trabajarán en supermercados y grandes tiendas

Con la mente puesta en poder insertarse al mundo laboral, se encontraban las 15 personas con discapacidad que concluyeron sus cursos SENCE de capacitación en Servicio de Reposición y Orden de Productos en Supermercados y Grandes Tiendas, realizados en dependencias de la Municipalidad de Alto Hospicio.

En la oportunidad, los beneficiados que están inscritos en los registros de la Oficina de la Discapacidad municipal, advirtieron que esta iniciativa los ayudaría a integrarse mejor a la sociedad y contribuir con recursos económicos para su subsistencia personal y de sus familias.

Jaén Rojas, joven residente en el sector de Monte Olivo, dijo que los cursos le sirvieron para aprender muchas cosas y que seguiría esforzándose en ir conociendo otros temas que le ayudarían para su desarrollo personal.

“Soy un poco distraído y a veces me cuesta concentrarme pero igual aprendo lo que me enseñan. Ahora con esta instrucción que nos entregaron y con la posibilidad de hacer la práctica en las empresas se nos abren las puertas para que nos insertemos laboralmente. Incluso mi familia me apoya siempre y estaba ansiosa de que yo tuviera una práctica que me ayudaría mucho en su formación”, aseveró.

En tanto, Jairo Manríquez, con residencia el sector Santa Rosa, indicó que la capacitación fue muy emocionante, ya que todos se apoyaron para llegar a buen término el curso, y los profesores fueron muy colaborativos con nosotros. “Aprendí todo lo que era necesario para desempeñarme en la práctica y el trabajo, además los meses que duró la capacitación me sirvió para socializar y generar muchos amigos”, afirmó.

Por su parte, María Asencio, quien presenta una discapacidad visual, estaba muy agradecida por la iniciativa que impulsó el municipio a través del Oficina de la Discapacidad, porque le brindó la oportunidad de dar este curso que le va a permitir conseguir un empleo.

“Ojalá las empresas en donde haremos las prácticas les den oportunidad de quedarse trabajando a todos los que participamos de estos cursos, los cuales nos dieron las herramientas para desempeñarnos de la mejor forma en este tipo de funciones”, enfatizó.

Por otra parte, Rodrigo Pérez, asistente coordinación del Organismo Tecnico, OTE, del Instituto Latinoamericano de Capacitación y Perfeccionamiento Limitada, ILC, subrayó que la experiencia con las personas con discapacidad fue muy interesante y de mucho compromiso. “El grupo fue muy respetuoso del horario y casi nunca faltaron a clases. Eran muy responsables y estaban atentos en todo lo que le indicaran los profesores, por lo que creo, están en muy buen pie para que puedan ejercer la práctica y el trabajo propiamente tal”, añadió.







En ese mismo sentido se manifestó Jonathan Cuéllar, profesor de OTE, ILC, quien evaluó de buena manera el curso y dijo los alumnos quedaron listos para realizar sus prácticas previstas en las empresas de supermercados, que se iniciarán hoy lunes 15 de julio.

Precisó que como institución ejecutora del grupo de personas con discapacidad, tienen bastante experiencia con personas con y sin discapacidad en la región, por lo tanto, aseguró que el nivel de aprendizaje de los alumnos estuvo dentro de los parámetros exigidos y se cumplió con todas las instrucciones correspondientes.

También la coordinadora municipal de la Discapacidad, Daniela Fuentes, explicó que el evento de capacitación para 15 personas con discapacidad, fue todo un éxito y que el municipio facilitó todas las instalaciones para que el curso se realizara sin contratiempo por tres meses.

Además, aclaró que el organismo encargado de impartir las clases, se comprometió a que un cierto porcentaje de los alumnos con discapacidad se insertaran laboralmente en las empresas donde harán sus prácticas.

Comentó que la Oficina de la Discapacidad desde el año pasado viene realizando cursos de capacitación y éste era el segundo más masivo, en que intervinieron 15 personas entre hombres y mujeres.

Para que las personas con discapacidad puedan insertarse laboralmente, es necesario, advirtió, que las empresas se acerquen a la Municipalidad y conozcan de la oferta que ofrece la Oficina de La Discapacidad. “Con el apoyo de la empresa privada y pública podemos ayudar a integrar social y laboralmente a personas que también pueden ejercer una función igual que hacen otras en determinados trabajos”, finalizó.

Por último, en representación del alcalde Patricio Ferreira, Esteban Zavala, director del Servicio Comunal de Planificación, SECOPLAC, dijo que este curso era una enorme experiencia, en la cual el municipio le abrió las puertas a las personas con discapacidad para que se capaciten y se desarrollen como personas. “Sí nosotros como municipio somos capaces de brindarle un espacio a estas personas para que ingresen al mundo laboral, claramente esa discapacidad empieza a disminuir”, acotó.

Recordó que a través de la Oficina de la Discapacidad han tenido muy buena experiencia, desde que fue creada por la actual administración del alcalde Patricio Ferreira. “Nos sentimos comprometidos y satisfechos por los logros alcanzados, en donde muchas personas en situación de discapacidad han podido cambiar su vida, y esta capacitación es uno de los tantos programas de inclusión y aportes que impulsa el municipio para ello. Aquí no solo se benefician las personas con discapacidad sino también sus familias que ven como sus hijos se desarrollan y mejoran su calidad de vida considerablemente”, puntualizó.