Presidente de la Cámara Industria y Turismo

Es efectivo que el Gobierno está dando alternativas de recuperación para el turismo, principalmente, para el comercio, sectores que están demasiado complicados. Es grave la situación que hoy día vive el comercio, turismo y la gastronomía, actividades que están botadas en el suelo. Pasan por momentos demasiado difíciles y van rumbo a la desesperación porque al no tener ingresos, se hace insostenible la actividad comercial lo que ha llevado a quiebras de muchos negocios, todo como consecuencia de lo que está ocurriendo.

Esta situación hace imposible pagar los compromisos que se fueron adquiriendo, con la esperanza que llegara la recuperación económica, que no llego y se quedaron con los créditos sin poder pagarlos.

-¿Qué cree usted que se deba incentivar para ir remontando algún grado de recuperación económica?

-Creo que es el asunto de la vacunación. Nuestro país es uno de los que mejor ha cumplido con la vacuna, pero también es cierto que hay estratos de la población que no han sido responsables para poder avanzar y alcanzar la inmunidad de rebaño que necesitamos. Me refiero, específicamente a los jóvenes que no han querido vacunarse.

-¿Entonces, según su parecer, que se debe hacer frente a esa y otras situaciones, hay otras alternativas?

-Hay que cumplir las medidas sanitarias para poder salir adelante…Hoy está la alternativa del Carnet Verde, que da posibilidad para que esas personas puedan ir de compra a locales comerciales. Entonces esa medida puede estimular a aquellos que no se han vacunado, para que sí lo hagan.

-¿Entretanto cómo son los momentos que estamos viviendo en Iquique, Alto Hospicio y otras comunas?

-Yo diría que, bastante difíciles y ojala se vaya recuperando. No hay que olvidar que Iquique mostró un ejemplo inicial de recuperación cuando salíamos de cuarentena; pero después, volvíamos al confinamiento. Eso, fue porque no fuimos capaces de hacer un ordenamiento para poder hacer las cosas bien. Tampoco hubo fuerza de la autoridad para hacer cumplir las medidas preventivas, a las personas irresponsables que no repararon en el daño que están haciendo a toda la comunidad.

-¿Qué tan complicada es la situación de muchos dueños de negocios?

-Si le contara, usted no creería pero hay situaciones tan dramáticas que la opinión pública no conoce. Es la amargura que muchos pequeños empresarios vienen sufriendo. Imagínese usted aquellos que no han pagado arriendos de locales. Imagina los casos de mujeres emprendedoras que han quedado con los brazos cruzados. Hay gente que ha perdido todo, cuando entre un confinamiento y otro, no han podido recuperarse de las pérdidas económicas.

-Cuando uno recorre el centro de la ciudad, se advierte movimiento de gente que está de compras en los grandes supermercados ¿acaso el retiro de fondos previsionales y los aportes del gobierno están ayudando?

-Yo creo que el Gobierno ha ayudado, muy presionado pero ha llegado tarde con el apoyo y que por ello se han ido produciendo situaciones, pero también es cierto que ha ido presentando alternativas que han sido recibidas, pero que no permiten vivir con tranquilidad. La cantidad de gente que se ve en las calles no solamente sale de compras, sino que salen para vender productos para sobrevivir y ese ha sido el camino de muchos, la desesperación de muchos. Es cierto que no hay tantos inspectores para controlar el comercio informal. Por todo eso es importante incentivar la vacunación de la población.

-¿Tan mal estamos en el proceso de vacunación?

-El otro día una estadística hablaba que Iquique era la ciudad que menos vacunación tenía en comparación con todas las regiones turísticas que tiene l país. Es por eso que las autoridades turísticas deben presionar también para que aumente la inoculación de la ciudadanía y así ir avanzando hacia la normalidad. No creo que sea de un día para otro, pero paulatinamente podríamos progresar en ese sentido.

-¿Qué opina del apoyo económico del Gobierno a las pymes con el millón de pesos?

-Todo depende del tamaño de la pyme. Hay algunas que podrán aceptar ese millón de pesos, pero le servirá para pagar algunas deudas, no todas. Pero son ayudas que no permiten un despegue, porque muchas pymes están endeudadas hasta el cuello. Hay situaciones dramáticas.