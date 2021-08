El gremio de recicladores de Tarapacá exige que el Estado y los municipios les paguen por el trabajo que vienen realizando desde hace más de quince años.

Como el trabajo de reciclar es el primer eslabón del cuidado medioambiental especialmente en momentos que se conoce el preocupante informe del Grupo Intergubernamental de Expertos Sobre el Cuidado del Medioambiente de Naciones Unidas que alerta sobre el exceso de CO2 en la atmósfera, el gremio que preside Denise Morán se planteó un desafío.

Así lo informó a Diario EL Longino, la líder de los recicladores de Tarapacá.

-¿Cuál es el desafío, en qué consiste y en qué se sustenta?

-Primero, dejamos en claro que el Estado de Chile es el que tiene que cumplir con la reducción de contaminación de CO2, pero nosotros a través de todo el país hemos estado llevando adelante la tarea del reciclaje en circunstancias que es Chile el que ha firmado acuerdos internacionales para mitigar el impacto en el medioambiente.

-¿Y cómo pretende el gremio que usted dirige, encontrar una solución al problema?

-Utilizando la paralización de labores, porque es el Estado el que debe entregarnos las herramientas para seguir adelante en la recolección de materia prima. Deben dotarnos de espacios o terrenos para levantar galpones para acopio de materia prima y procesamiento, también camionetas para retirar desde las casas los elementos para reciclaje, que actualmente llevan al vertedero, los camiones extractores de basura domiciliaria.

-Ustedes vienen trabajando desde hace años en la recuperación de elementos para reciclaje…

-Pero es el Estado quien debe dotar de maquinarias en esta región para procesar los elementos para procesarlos antes de enviarlos a las industrias en Santiago. Nosotros hemos estado transportando a Santiago el material recuperado, cruzando muchas ciudades y regiones, contaminando para llegar a las industrias procesadoras.

-Usted ha señalado que este es un problema nacional que afecta a todos los recicladores de Chile.

-Estamos claros y bien informados, porque hemos participado en reuniones nacionales e internacionales. Sabíamos lo que se venía en el asunto de la contaminación ambiental y es por eso que lo manifestamos hace más de quince años. En todos estos años hemos hecho una labor que los gobiernos no han hecho en el tema del reciclaje».

-¿Entonces se trata de una crítica al actual sistema de retiro de basura?

-Mire, el vertedero municipal funciona de la siguiente manera: los camiones llegan con la basura y una pala mecánica está esperando para confinarla o enterrarla, pero como viene con percolado, daña la tierra y genera gas metano que sale a la atmósfera. Al vertedero va todo junto, basura y todo sin recuperar lo que se puede reciclar. Somos nosotros, los recicladores los que rescatamos todo aquello que se puede reciclar para que luego las grandes industrias lo transformen en objetos reutilizables.

-¿Y si las autoridades no atienden sus peticiones qué harán ustedes?

-Paralizaremos la región porque no podemos seguir sin que el Estado nos entregue los elementos para realizar el trabajo del reciclaje. No podemos seguir trabajando para descontaminar sin herramientas ni elementos básicos, para poder vender a un intermediario que paga súper poco y que para colmo no está establecido el valor. Hay un abuso. Por ejemplo, el intermediario nos paga cien pesos y este le vende nuestro producto a una industria que le paga 500. Lo que pasa es que el municipio tiene que pagarnos una deuda histórica. En todos estos años hemos trabajado toneladas y toneladas de elementos rescatados de la basura. El municipio le ha pagado a la empresa recolectora de basura lo que no se ha llevado y no nos ha pagado a nosotros lo que hemos rescatado para reciclaje. Es por eso que haremos un cese de actividades de reciclaje hasta que los municipios aclaren y paguen lo que nos deben para seguir trabajando. Por otro lado, la institucionalidad tiene que dotarnos de elementos para seguir en el reciclaje, contribuyendo con ello al cuidado del medioambiente. Hoy día exigimos pago justo y digno por nuestro servicio. No seguiremos haciéndolo gratuitamente.

-¿Por qué hablaba usted del primer eslabón en el reciclaje, a qué se refiere?

-Le explicó, el primer eslabón del cuidado medioambiental es el reciclaje y debería comenzar en el hogar y en el consumo, las bolsas de plástico, el papel, los diarios, los cartones, el uso excesivo de vehículos en vez de la locomoción colectiva para disminuir el CO2.

-¿Pero, acaso eso no debiera ser resultado de información más precisa hacia la comunidad?

-Por supuesto, debiera distribuirse una guía impresa dando cuenta de los dos únicos puntos limpios que hay en la ciudad de Iquique y en Alto Hospicio y la manera de separar los elementos como botellas de plástico en todos sus colores y envases de mayonesas de jugos, postres y otros.

-¿Cómo puede colaborar la ciudadanía en el cuidado del medioambiente?

-En este caso, una familia puede tener en su hogar su propio punto verde, donde juntar los envases metálicos de conservas y bebidas, lo enjuagan y lo juntan separadamente en una bolsa. En esto hay que tener en cuenta las celulosas, papeles y cartones, libros, para juntarlo y que después pasan a retirar las personas recicladoras. En nuestra organización tenemos socios que se dedican a retirar desde los domicilios las bolsas con esos objetos.

-Pero ustedes venden a las industrias recicladoras lo que pueden recuperar. ¿Es rentable eso?

-Como le dije, nos pagan miseria y trabajamos todos, arriesgando pescar alguna contaminación. Esta labor, no puede ser gratuitas, los recicladores realizan un circuito y en determinados días pasan por las casas a retirar las bolsas con botellas y otros elementos que luego se venden a industrias nacionales de reciclaje que también se nutren del trabajo de los recicladores porque sin mover un dedo les llega la materia prima. Si se fija bien, las industrias que reciclan ni el Estado gasta ningún peso en este trabajo del reciclaje. Nosotros debemos conseguir una camioneta y un camión para retirar la materia prima y debemos pagar combustible y otros gastos. ¿Y los verdaderos responsables qué pagan? Se van en puras campañas y fotos para la prensa. Usted me preguntó por el retorno del material reciclaje. Las empresas de celulosas que reciben el papel blanco, lo transforman en papel higiénico, el cartón después de procesado vuelve a ser cartón. Con el plástico transparente fabrican envases para las tortas entonces en el reciclado se transforma la materia prima en diversos objetos que vuelven al mercado. En tanto, las latas de aluminio regresan como envases para bebidas, jugos y cervezas mientras que los latones se convierten en tarros para conservas.

-¿En, resumen qué ocurrirá, que harán?

-Que no dejaremos nuestros pulmones en la calle. Ya basta de abuso. ¿Qué opinarán de este tema las autoridades y los políticos? Por nuestra parte nos haremos respetar, tenemos dignidad. Es el Estado que debe entregarnos los elementos para el reciclaje y pagar un precio justo por este trabajo. Creo que todos los ciudadanos comprenderán lo justo de nuestras demandas.