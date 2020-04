Comunicado Diócesis de Iquique:

A través de un comunicado Monseñor Guillermo Vera llamó a poder vivir esta Semana Santa desde sus casas y en familia, donde por medios de diferentes alternativas podrán sintonizar y ser parte las distintas eucaristías y actividades.

“Llega para nosotros los cristianos la Semana Santa, semana que este año será distinta, pero quizá, más santa que nunca”. Con esas palabras Monseñor Guillermo Vera comenzó a entregar este mensaje de motivación para vivir este periodo importante para la iglesia católica.

Dentro del contexto del COVID-19 que afecta a todo el país, la iglesia católica de Chile ha tomado distintas determinaciones con respecto a las celebraciones que corresponden para esta semana, la cual implican realizar las eucaristías o actividades eclesiales sin la presencia física de fieles en las iglesias.

¿Cómo vivirla?

Sirvamos al Señor y rindámosle culto obedeciendo a los que se nos pide. En la Santa escritura, en el primer libro de Samuel se nos dice: “Obedecer, es mejor que hacer sacrificios”; Permanezcamos en nuestras casas.

Vivamos la Semana Santa haciendo de nuestras casas una pequeña iglesia. Coloquemos en un lugar destacado algún crucifijo que tengamos en nuestro hogar, la imagen de Virgen María, decorémosla con velas, y que ellos presidan nuestros momentos de oración.

En torno a ese Altar, vivamos las distintas celebraciones que a través del medio local RTC televisión, y nuestras distintas plataformas de redes sociales, podremos ver desde nuestros hogares.

Estemos atentos a lo que nos ofrece desde nuestras parroquias y comunidades, donde en estos tiempos, la creatividad, esfuerzo y dedicación, se ha podido ver en ellas haciéndonos llegar cada misa, actividad, celebraciones eclesiales, momentos de oración y espiritualidad que tanto necesitamos, etc.

Inicio de Semana Santa

Domingo de Ramos a través de RTC televisión, se trasmitirá tanto a las 22:30 horas del sábado, como también el Domingo a las 11:00 y 18:00 horas. La invitación es que puedas preparar y adornar tu propio ramo, donde a través de la trasmisión llegará la bendición hacía ellos.

Durante la semana lo importante es vivir con profunda fe el evangelio, poder leer la pasión del Señor, donde podremos leer a los cuatro evangelistas, tener momentos de meditación personal, y sobre todo estar atentos a lo que las redes de comunicación, la televisión, las radios vayan trasmitiendo para poder seguir de mejor manera esta Semana Santa.

“Vivamos Semana Santa, que el COVID-19 no nos quite esta celebración, sino que hagamos de ella un tiempo de gracia y de oración. Que este Coronavirus no nos quite la esperanza, en el Señor confiamos y en los ruegos de la Virgen esperamos”. Concluyó Monseñor Guillermo Vera.