A pesar de la pandemia, el voto voluntario y la campaña del terror

Junto con el categórico triunfo del Apruebo y al de la Convención Constitucional, con más del 78% de apoyo, el plebiscito abrió una discusión sobre luna mayor participación de la ciudadanía. Mientras desde la derecha se ha instalado la idea de que solo votó algo más del 50% del padrón, el dato inobjetable es que el domingo concurrieron a las urnas más de 7 millones y medio de electores en plena pandemia, “la mayor votación en números absolutos de la historia de la República”, según destacó el propio presidente del Servel, Patricio Santamaría, en la entrega del último boletín electoral.

El informe del Servicio Electoral dio cuenta de 7.562.173 electores, con un porcentaje de 50,90% del padrón, una cifra alta considerando que el proceso se desarrolló en tiempos de pandemia, de un total de un poco más de 14 millones de personas habilitadas para sufragar..

La cifra supera en número de votantes por ejemplo al plebiscito del Sí y el No del 5 de octubre de 1988, y rompe la barrera de participación desde que rige en Chile el voto voluntario, que no superaba desde el año 2012 el 49,2%, acotó Santamaría.

Si bien aún falta por conocer los datos desagregados para profundizar en el análisis y conocer por ejemplo el impacto del voto joven, el analista Axel Callís, director de TuInfluyes, es enfático en señalar que se trata simplemente de la “elección con más votantes, la de mayor volumen de votantes, la que tiene mayor participación cuantitativa”.

El experto señaló a la prensa capitalina que los análisis que buscan relativizar la participación olvidan que hay una situación de “temor del coronavirus, muchas personas tienen familiares contagiados o de tercera edad”. “¿Es lo que se esperaba? No, pero en un ambiente normal. Pero no estamos en un periodo de normalidad. Y es doblemente valorable porque se hizo en un ambiente de pandemia. Que vote 7 millones y medio de personas con 27 comunas en cuarentena, con la mitad del país en una etapa sanitaria todavía delicada, es un valor grande. Es valorable por ejemplo que en 3 comunas capitales regionales como Arica, Punta Arenas y Puerto Montt hayan elevado su votación no obstante estar en cuarentena”, añade.

Desde la derecha la estrategia ha sido clara en desperfilar la participación. “La mitad de los chilenos no votó. Los partidarios del Apruebo, votaron todos. Este no es un triunfo de todos los chilenos como dijo el Presidente, sino su mayor derrota”, comentó el Twitter el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast. Mientras, la exministra Marcela Cubillos acotó en Canal 13 “que no se puede celebrar que hubo una gran participación, porque la mitad de los chilenos no votaron. Tenemos un desafío de participación porque la mitad de los chilenos se quedó en su casa”.

“No podemos actuar con ese conformismo de celebrar que hubo una gran participación, fue una gran participación para estar en tiempos de pandemia, pero tenemos un desafío pendiente porque cuando la mitad de los chilenos no vota en algo tan relevante como esto también es importante (…) En porcentaje es similar a la presidencial (de 2017), es la mitad”, dijo la actual directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo.

Axel Callís explicó que la estrategia de la derecha no tiene nada de inédita. “En cada elección donde existe voto voluntario hay personas se quieren adueñar del ‘no votante’ pero el no votante es muy diverso. En este caso hay un no votante evidente que son las personas mayores que aparentemente se abstuvieron de no votar o personas con enfermedades crónicas, sigue habiendo un grupo importante de gente que no va a votar por temas logísticos, existe un grupo relevante de personas que no votan por diversas razones. Pero tratar de monopolizar a los no votantes es una patudez”, recalca.

El Plebiscito en cifras

Votaron: 7.555. 222 personas

En el extranjero votaron: 59.522

Votos nulos: 283.285

Votos blancos: 123.717

Votaron por Convención Mixta: 1.501.793 (21.05%)

Votaron Convención Constitucional: 5.646.427 (78.99 %)

Más datos en: www. Servelelecciones