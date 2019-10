Las acciones demandaron el empleo de las fuerzas militares y al despliegue de más de mil 500 hombres y mujeres pertenecientes a las diferentes ramas de las fuerzas armadas y de las policías durante cuatro jornadas.

A las 15 horas con 17 minutos de ayer y tras cuatro días, el Jefe de la Defensa Nacional, general de División, Juan Carlos Henríquez, anunció el cese del toque de queda para la comuna de Iquique, manteniéndose eso sí, las comunas de la región de Tarapacá, en un estado de relativa normalidad.

Recordemos que las fuerzas militares –ejército, armada y fuerza aérea-, en trabajo en conjunto con la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile fueron los encargados de realizar esta labor, en la Provincia de Iquique y la comuna de Pozo Almonte, desde el 21 de octubre pasado.

Junto con pedirle a los ciudadanos que hagan su vida lo más natural posible, el JEDENA fue enfático en señalar “habiendo controlado los indicadores de riesgo he decidido levantar el toque de queda para la ciudad de Iquique, por lo tanto, la región de Tarapacá y sus comunas se mantienen en un estado de relativa normalidad y las fuerzas militares van a seguir cumpliendo sus tareas para evitar que se produzcan actividades que vayan en contraposición al orden público, la seguridad de las personas y la infraestructura público o privada. Lo que no queremos es tener que lamentar posteriormente algo que yo ya he indicados en mis comunicados de prensa”.

ACCIONES

Por otro lado, el general se refirió a las acciones concretas que demandaron el empleo de las fuerzas militares y al despliegue de más de mil 500 hombres y mujeres pertenecientes a las diferentes ramas de las fuerzas armadas y de las policías “los cuales han brindado una constante protección a más de 24 instalaciones consideradas como infraestructura crítica, entre ellas, estaciones de servicio, supermercados, estanques de agua, aeropuerto, centros de abastecimientos y otros en general, lo que ha permitido el normal funcionamiento y desarrollo de la ciudad”, sostuvo el general Henríquez.

SIN VIOLENCIA

Finalmente, el general Henríquez sostuvo que esta problemática se debe resolver “sin llegar al extremo de usar la fuerza. Les pido a los medios de comunicación que nos ayuden a terminar las manifestaciones violentas. A desafiar que civiles se coloquen en contra de la autoridad militar. Estamos cumpliendo un mandato presidencial y no queremos lamentar gente herida o fallecida. Cómo va a ser posible que tengamos 19 muertos y una decena de heridos a nivel nacional. Ayúdenos a evitar daños a la propiedad pública”, concluyó.