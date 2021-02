Autoridad sanitaria llamó a no “relajarse” para evitar otra cuarentena

Nadie quedó indiferente al anuncio del Ministro de Salud, Enrique Paris, al señalar que Iquique y Alto Hospicio avanzaban a Fase 2 del Plan Paso a Paso. Por ello las autoridades locales debieron adelantar su habitual “punto de prensa” de los martes para hablar sobre el fin de la cuarentena, medida que rige desde las 05 horas de hoy.

El Seremi de Salud Manuel Fernández Ibacache entregó varias recomendaciones a la comunidad en este “retorno a la normalidad” y lo que más llamó la atención fue advertir para que en dos semanas más no se anuncie el regreso a cuarentena.

Al ser requerido sobre los motivos para la decisión de avanzar a Fase 2, comentó que el Ministro Paris evaluó positivamente a las comunas apuntando al desarrollo de los casos nuevos, “la primera semana hubo un peak de casos y se ha ido bajando sistemáticamente en estas semanas. No obstante, estamos sobre el ideal, el primer ideal es llegar a no más de 10 casos por cada 100 mil habitantes, es decir no tener más de38 casos diarios. Es importante destacar que, si bien no estamos en el ideal, la tendencia de la región es ir a la baja y por eso se pasó a transición a las comunas de Iquique y Alto Hospicio”.

Para la autoridad de salud lo que se viene ahora es decisivo, por cuanto a su juicio se ingresa una etapa frágil, “si no somos capaces de acentuar lo que es disminución de casos pasaremos nuevamente a Cuarentena y eso será una tremenda derrota para todos los que somos parte de esta región. La transición es muy frágil. Todavía no hay indicadores sólidos, por eso es importante decirle a la comunidad tenemos que seguir cumpliendo las recomendaciones del Minsal”.

Comentó que tendremos la posibilidad de salir en horario que no sea toque de queda, sábado, domingo y festivos serán días de cuarenta. Reiteró los aforos en reuniones sociales en domicilios particulares y establecimientos comerciales como restaurante y cafeterías con 4 personas por mesa y atención en terrazas o aire libre, “mantengamos distanciamiento físico, la transición es frágil. No queremos vernos en cuarentena en 2 ó 3 semanas más”.

Al ser consultado sobre la presencia de hinchas en el estadio Tierra de Campeones para el partido de Deportes Iquique con Santiago Wanderers, superando el aforo permitido en Fase 1, y las medidas que se adoptarán, anunció un sumario sanitario al club local y las personas que sean responsables.

“Es imposible no empatizar con todos los que son aficionados a Deportes Iquique y abrazan su camiseta. No por esa pasión descuidemos lo que hemos construido como región en la lucha contra el Covid. Eso no significa que dichas manifestaciones, muy emotivas por lo demás y que calaron muy hondo, estén bien. Al contrario, eso estuvo muy mal. Va en contra de lo señalado, estamos en cuarentena, no se puede hacer eso.

Por lo recopilado a través de imágenes y otros antecedentes se ha ordenado al departamento de acción sanitaria iniciar un sumario sanitario por oficio contra Club Deportes Iquique y quienes resulten responsables, por salirse del Plan Paso a Paso ya que pusieron en riesgo la salud de las personas”.