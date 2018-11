Los avances logrados por los municipios de Alto Hospicio y de Iquique frente a la iniciativa de la construcción de un relleno sanitario mancomunado, quedo muy claro en la reciente sesión de la Comisión de Medio Ambiente y Energía a la que asistieron las autoridades de ambos gobiernos comunales, Patricio Ferreira y Mauricio Soria respectivamente.

Incluso, el mismo día de esa jornada, el concejo municipal hospiciano encabezado por su alcalde acordó unánimemente asistir a la reunión del CORE y dar cuenta del informe denominado “Estado actual proyecto construcción nuevo relleno sanitario mancomunado”.

Este recibió el apoyo unánime de los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente del CORE, donde el presidente de la entidad, Pablo Zambra, solicito a todos los integrantes votar a mano alzada por apoyar la iniciativa de los dos alcaldes. Y así ocurrió, donde hubo votos de los distintos sectores políticos que conforma el Consejo Regional.

Asimismo, hubo malestar de parte de los integrantes del CORE la inasistencia del representante regional del SEA, Servicio de Evaluación Ambiental, quien dio como excusa que se encontraba “en paro”, debido a la paralización del sector público por el reajuste 2019.

Se acordó exigirle que solicite al nivel central del SEA cuál es el nuevo argumento que utilizaron para otorgarle el RCA a la empresa COSEMAR, que esta proponiendo la construcción de un relleno sanitario privado. El RCA es la resolución de calificación ambiental, que en marzo de este año le había sido denegada a la citada empresa privada.

En su momento el alcalde de Alto Hospicio explico que al no querer un relleno sanitario privado en la comuna no es ” un acto caprichoso, es que no tenemos los recursos económicos para pagar este servicio, estamos hablando de la comuna más vulnerable de Chile y aquí el Estado a través del gobierno es el que debe financiar con sus recursos esta urgente necesidad para la zona. Si a ello le agregamos que hoy le pagamos a una empresa privada para que retire los desechos domiciliarios, esto nos impide destinar más recursos, que no los tenemos, para esta acción”.

Cabe hacer notar que el 85 % de las viviendas de Alto Hospicio están exentas del pago municipal de derecho a extracción de basura, por ser casas sociales cuyo avalúo fiscal es inferior a las 225 unidades tributarias mensuales. Y esa diferencia debería cancelarse con recursos propios de cada presupuesto municipal.

Es posible que ante la visita del Presidente Sebastián Piñera, para el viernes próximo a esta comuna, sea uno de los temas a conversar.