La delegación hospiciana de Tiro con Arco que participó en el VI Torneo Internacional de la especialidad realizado entre los días 19 al 22 de septiembre en el Estadio Carlos Ditborn de Arica, alcanzó 5 títulos de oros en las categoría menores.

Logro que dejo muy satisfecho a su técnico Carlos Soto, quien se mostró orgulloso de sus pupilos que pese a su corta edad (7 años) dejaron muy en alto la vara del Tiro con Arco de Alto Hospicio, frente a delegaciones provenientes de Bolivia, Perú y Chile.

Aixa Catalán segundo lugar en categoría Open

Deportistas en situación de discapacidad también destacaron en el torneo de Arica

“Estamos sorprendidos por el nivel de nuestros niños. El trabajo que se viene desarrollando en las categorías inferiores nos está diciendo que vamos por el camino correcto, y es de esperar que nuestros deportistas sigan creciendo como lo está demostrando nuestra seleccionada nacional, Aixa Catalán. Ella en esta oportunidad ocupó el segundo lugar en la categoría todo competidor, frente al seleccionado nacional Ricardo Soto (20) que la supera en 6 años de edad”, aseveró.

Aixa Catalán

Asimismo, reiteró que el evento en la vecina ciudad, sirvió a su pupila Aixa, para seguir adquiriendo experiencia, más aún en una categoría (Open) que no es la de ella, ya que tuvo que competir en 70 metros y no en su categoría cadetes (60 metros), porque no tenía rivales en las representaciones que asistieron a la ciudad de la eterna Primavera.

“En total asistieron más de 120 atletas, mayoritarios de La Paz y Cochabamba, Bolivia, entre las delegaciones más numerosas, después de la chilena y Perú. Todas ellas, juntos a sus técnicos destacaron el puntaje alcanzado por Aixa frente al laureado Ricardo Soto, quien ha representado a Chile en muchas ocasiones, como en el torneo de arco individual en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, 2016, y los últimos Juegos Bolivarianos desarrollados este año en Lima, Perú”, afirmó.

Además, precisó el técnico Soto, que la joven promesa del Tiro con Arco de la comuna y del país, está muy tranquila y no se amilana con nuevos desafíos que se avecinan en las próximas semanas, como el III Ranking Nacional a desarrollarse en octubre y también entre ellos, el ser considerada en la preselección de la representación de Chile, que competirá en los próximos juegos Federados del 2020, y clasificatorio para los Juegos Olímpicos 2021.

“Hoy está entre las cinco mujeres mejor rankeadas de la zona norte del país, su ambición mayor de representar a Alto Hospicio y el país en los Panamericanos del 2023, que se realizarán en Chile, está cada vez más latente”, enfatizó.

No obstante, el entrenador de la delegación hospiciana que viajó a Arica, dijo que mientras se cuente con el apoyo de autoridades comunales y regionales, como el alcalde Patricio Ferreira que siempre está llano a colaborar al desarrollo del deporte, brindando transporte, como el bus municipal que permitió que 21 deportistas de Tiro con Arco pudieran estar compitiendo; el deporte crecerá en sus variadas disciplinas. “Hoy nos tocó a nosotros y desde ya los agradecimientos a su equipo del Departamento de Deportes, que lidera Iván Godoy, que está atento a la logística y espacios físicos para que nuestros deportistas entrenen y se preparen en mejores condiciones”, finalizó.

Por otra parte, Carlos Soto, también resaltó el triunfo de los deportistas en situación de discapacidad de la comuna para competir en la categoría Inclusivo, quienes obtuvieron sendos triunfos. Por último, envió un mensaje a la comisión organizadora del evento de Arica por fomentar las relaciones de amistad y fraternidad entre los deportistas que vinieron de distintas partes del país y del extranjero.