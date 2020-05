Con el objetivo de mantener este vital servicio para la comunidad, más aún en tiempos de una emergencia socio-sanitaria como la que vivimos a causa de la pandemia por el Coronavirus es que la Municipalidad de Iquique, mientras dure la Cuarentena Sanitaria, seguirá con el horario habitual de retiro de basura domiciliaria en toda la comuna, la que debe ser depositada por las vecinas y los vecinos, de Domingo a Viernes entre las 21:30 y las 23.00 horas.

Los días sábado no hay recolección de desperdicios, por lo que la población no debe sacarla a las calles o pasajes, evitando así contaminar su sector poblacional

“El llamado es a cada iquiqueña e iquiqueño: No por estar más tiempo en la casa podrán sacar todo lo que no les sirve. Si hacen eso no podremos dar respuesta a la demanda ya que nuestros equipos de Aseo y Ornato también se han visto mermados por el riesgo de contraer el Covid-19, están trabajando con lo justo y no podemos cargarles la mano”, expresó el alcalde Mauricio Soria Macchiavello.

Esta medida se tomó para mantener las calles de la capital regional limpias y libres de residuos que puedan contribuir a generar infecciones o atraer a vectores como son los roedores.

“No podemos permitir una doble emergencia sanitaria en Iquique, lo que se daría si las personas comienzan a sacar escombros y electrodomésticos como basura domiciliaria. Si queremos ordenar y sacar los “cachureos” podemos hacerlo, pero dejándolos dentro de la casa, a la espera de que la Municipalidad informe de cuándo pasará a retirar ese tipo de desechos o escombros”, añadió el jefe comunal. Cabe hacer notar que el municipio realiza permanentes operativos de aseo para estos efectos en todas las poblaciones, los que hoy se encuentran suspendidos por la emergencia sanitaria que se vive y ante la cuarentana decretada por la autoridad regional