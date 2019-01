Parlamentarios se reunirán con el presidente del partido, Mario Desbordes, y el secretario general, Felipe Cisternas, el próximo miércoles.

Como una conversación “necesaria” fue definida por distintos dirigentes de RN la reunión que este miércoles 2 de enero, a las 9.30 horas, sostendrán el presidente de la tienda, Mario Desbordes, y el secretario general, Felipe Cisternas, con el grupo de diputados que ha sido ligado al excandidato presidencial José Antonio Kast.

La cita está siendo organizada por la diputada Aracely Leuquén con el timonel RN y en ella participarán sus pares Cristóbal Urruticoechea, Camila Flores, Miguel Mellado, Harry Jürgensen, Leonidas Romero, Francesca Muñoz, Eduardo Durán y Carlos Kuschel, quienes se reunirán en la oficina de Desbordes, en el Congreso, en Valparaíso.

Leuquén confirmó las gestiones y precisó que, por “malos entendidos” e “interpretaciones erróneas”, “no podemos estar con una relación quebrada al interior de la bancada”.

Otro de los parlamentarios que participarán del encuentro comentó que “se ha enjuiciado de manera errónea, por lo que es necesario generar un espacio de conversación franca, que nos permita plantear nuestros puntos de vista y seguir trabajando en unidad hacia adelante”.

Según reconocieron varias fuentes, la serie de declaraciones que generó la cita que los diputados sostuvieron, a instancias de Kast y su movimiento, Acción Republicana, con el diputado brasileño Eduardo Bolsonaro, significó un “quiebre” en el partido. De hecho, luego de ese encuentro, la directiva RN acordó pedir a sus parlamentarios que “tomaran distancia” y fueran “cuidadosos” respecto de los “efectos públicos” que genera ese vínculo, lo que molestó a algunos de los aludidos.

En este contexto, Urruticoechea -el único RN que ha dicho expresamente trabajar para que Kast llegue a La Moneda- remarcó que tiene “toda la disposición” a conversar, pues se requiere despejar “cómo nace y se desarrolla” la vinculación con el exdiputado, además de aclarar “los arrebatos públicos dichos en la prensa y otros”. “La unidad es la que va a fortalecer a este gobierno y al que le suceda”, añadió, destacando que, para ello, “no podemos dejar a nadie afuera, a nadie”.

Aunque en materia presidencial, aparte de Urruticoechea, los parlamentarios vinculados a Kast no han apoyado su eventual candidatura presidencial los acercamientos públicos han sido interpretados por otros miembros del partido de esa forma. Por eso, la diputada Leuquén aclaró: “Que no quepa duda, soy militante de RN y voy a apoyar al candidato, sea quién sea, que defina el partido. Pero eso no quiere decir que no podamos trabajar con Acción Republicana y Kast; ellos son aliados de Chile Vamos, no nuestros adversarios”.

Fuente: La tercera