Exalcalde de Estación Central agradeció al Presidente Piñera “por haber pensado en que poseo las características, básicas al menos, para enfrentar este gran desafío». Sobre la continuidad de Mario Rozas en la Dirección General de Carabineros, dijo que «mañana muy temprano tengo varias reuniones, en las cuales vamos a analizar este y otros temas».

“Hace un par de horas todavía era alcalde de Estación Central, ha sido un día de muchas emociones, fueron tres períodos de alcalde en Estación Central, más otros período como director de Desarrollo Comunitario en una comuna la cual me vio crecer, profesional, personalmente, y una comuna a la cual siempre la voy a guardar en mi corazón”, comenzó.

Además de dar las gracias a los habitantes de Estación Central y a los funcionarios municipales de la comuna que lideró por casi tres períodos, tuvo palabras para el Presidente Sebastián Piñera, quien le pidió “practicar y recorrer los caminos del diálogo, la colaboración y los acuerdos”, agradeciéndole “por haber pensado en que poseo las características, básicas al menos, para enfrentar este gran desafío. Se que es un gran desafío complejo, lo tengo claro”.

Según Delgado, su principal desafío como titular de Interior es “no desconectarme de la gente, no desconectarme de la calle. No desconectarme de la gente que he visto cómo ha sufrido, no desconectarme de aquellas personas que han perdido sus empleos, de aquellas personas que no tienen alimento, no desconectarme, finalmente, de ese Chile profundo que me permitió estar acá”.

“Creo que uno tiene que ser no solamente agradecido de su historia, sino que además tiene que ser una persona que vaya incorporando el aprendizaje. Aprendizaje que tengo que poner en práctica en un cargo que requiere un desafío importante”, agregó.

La Araucanía y continuidad de Rozas en Carabineros

Delgado fue consultado por la prensa por la violencia en La Araucanía, donde indicó que esta región “merece y necesita paz. Yo he tomado contacto con muchos alcaldes y alcaldesas de la zona (…). Por lo menos para mí, lo que se requiere, es la continuidad del diálogo, de la apertura, de conversar, de ver cómo hacemos lo mejor por nuestro país y creo que tengo que apoyarme mucho en los alcaldes de la zona, tengo que conversar mucho con ellos, ver cuáles son las necesidades. Si queremos ver algo distinto, tener resultados distintos, tenemos que innovar”.

Sobre los cuestionamientos existentes desde la oposición por la gestión en Carabineros de su general director, Mario Rozas, y sobre la permanencia de este en el máximo cargo de la institución policial, señaló que “hace algunas horas atrás era alcalde de Estación Central todavía, hace pocos minutos he jurado en mi cargo. Mañana muy temprano tengo varias reuniones, en las cuales vamos a analizar este y otros temas, y obviamente en la medida que tenga que informar algo al respecto lo voy a hacer, pero creo que hoy día lo importante es entender”.

Fuente: La Tercera