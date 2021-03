Una jornada de enorme importancia para los destinos del sistema franco de Iquique, se vivirá esta mañana, convocada por el Consejo Regional de Tarapacá con invitación a todos los parlamentarios de la región.

Tras semanas de información sobre la amenaza que se cierne sobra la Zona Franca de Iquique por los anuncios del gobierno sobre «estudios» y «evaluación» de las franquicias de exención tributaria de las zonas francas, hoy, por primera vez, el Consejo Regional de Tarapacá se reunirá con los parlamentarios de la zona para analizar el asunto y acordar una estrategia para la defensa de la Zofri.

Durante más de un mes se pronunciaron los empresarios del sistema franco, dirigentes sociales, políticos y dirigentes sindicales de todos los sectores, que coincidieron en la urgente necesidad de defender la palanca de desarrollo.

Ayer contactamos a Rubén Berríos, presidente del CORE para saber de su postura frente a la defensa del sistema franco.

-Usted ya está enterado de lo que piensa la gente de nuestra región. La mayoría ha dado la cara para defender esta palanca de desarrollo que tantas fuentes de trabajo ha venido generando, durante más de treinta años.

-Sí, primero déjeme felicitar al diario El Longino. Creo que han sido los primeros en salir en la defensa del sistema franco, porque han hecho notar la preocupación general por los peligros que podrían amenazar a la Zona Franca de Iquique. Nosotros partimos con la alerta por el informe del Ministro de Hacienda elaborado entre cuatro paredes y que criticamos ampliamente en su oportunidad, en este mismo medio de prensa.

– Pero algo más habrá gatillado la decisión para la reunión de este miércoles.

-Bueno en base al pronunciamiento de la comunidad toda y después tomando las palabras del Presidente de la República que nos hicieron sentir que, prácticamente la decisión ya podría estar tomada en el nivel central en cuanto a modificar y eliminar las franquicias y tributarias de zonas de excepción; y eso obviamente incluye a la Zona Franca de Iquique, también a Arica y Parinacota.

-¿Entonces, qué se hace, qué se hará para avanzar en la búsqueda de soluciones para dar tranquilidad a la ciudadanía, a esas treinta mil personas que tienen sus fuentes de trabajo en la Zofri?

-Primero, nosotros como Consejo Regional de Tarapacá tomamos la preocupación e invitamos a todos nuestros parlamentarios de la región para analizar este preocupante asunto. Es por eso que mañana (hoy) miércoles iniciaremos la jornada con una exposición sobre el informe en cuestión, elaborado por economistas. Luego cederemos la palabra a los cinco parlamentarios para conocer qué es lo que opinan sobre el asunto que preocupa a la ciudadanía, qué es lo que piensan y en qué le podemos colaborar. Eso queremos hacer a partir de mañana ( hoy).

-¿Después de aquello qué viene?

-Después de esa reunión que comienza a las nueve de la mañana y que podría durar una y media hora, que se transmitirá en directo por las redes sociales, queremos invitar a los actores relevantes.

-Actores relevantes, son los alcaldes y concejales…

-Si bien es cierto hoy en día es un poco complicado invitar a los alcaldes y concejales por el tema de las campañas por próximas elecciones, pero esto no quita que apenas termine ese proceso hay que escucharlos, a poco menos de un mes del proceso electoral. Ellos son actores relevantes en la lucha por recuperar la Zona Franca.

-¿Consejero, cuál es su propuesta, para defender y potenciar la zona franca ?

-Naturalmente me pronuncio a favor de la extensión de la concesión, eso es urgente; pero lo importante es plantear qué es lo queremos con respecto a nuestra Zona Franca después del 2030. ¿Queremos que continúe como hasta hoy? No tenemos una cadena logística apropiada y hay trámites engorrosos, los camiones de contenedores esperando avanzar en su descarga, que no saben dónde están sus containers. Ahí hablamos de Puerto, de Aduanas, y carreteras. Entonces tenemos que pensar no solamente en la concesión del 2030 sino que en una zona franca que ojala que se prolongue hasta el año tres mil, pero con todo lo que conlleva, las mejoras, para evolucionar como zona franca.

-¿Tienen información del desarrollo de las zonas francas en el mundo y como referencia, cuántas de ellas existen?

-Tenemos conocimiento de cinco mil zonas francas en el mundo y todas generan más de setenta millones de empleos y todas están funcionan con algunas variantes, zona franca comercial, tecnológica, de servicios, zona franca industrial, turística, zona franca agropecuaria, por nombrar algunas. Pero es muy grande la actividad económica que producen. Hay zonas francas, estatales, mixtas y privadas. Hay muchas denominaciones pero tenemos mucho que hacer, nosotros tenemos que luchar por mantener esta zona franca, pero también tener muy claro qué tipo de zona franca tenemos. Existe la Zona Franca de las Américas.

-¿Pero a nivel de continente americano, cuántos sistemas sobreviven?

-En un informe del año 2020 se señala que existen alrededor de quinientas zonas libres en toda América. Todas exitosas.

-Pero hay quienes pretenden imponer la idea de que las zonas francas no existen, que no son exitosas.

-Mentira…mentira. Mira, Estados Unidos tiene 400 zonas francas, Colombia 300, Nicaragua tiene 55, Uruguay 12, Costa Rica y Paraguay 2, Honduras y México 7, etcétera. La verdad es que tenemos mucho que hacer, comenzando por defender nuestra Zofri, pero hay que hacerla evolucionar, modernizarla a nivel de todos los sistemas existentes en este continente y en el mundo, pero de ninguna manera puede desaparecer la Zofri, como quisieran algunos «economistas» asesores del Ministerio de Hacienda. Brasil, Ecuador, todos tienen zonas francas. Entonces es falso que estén desapareciendo como pretenden afirmarlo algunos interesados en perjudicar nuestra región.

-¿Entonces qué debemos hacer para la continuidad del sistema franco de Iquique?

-Modernizarla para mantener el movimiento económico comercial, ya sea en servicios. Tenemos tantas mineras lo que puede permitir alianzas estratégicas, que puedan generar mano de obra, no solo exportar sino que también manufacturar. Es por eso que es muy importante lo que podremos conversar mañana ( hoy)para conseguir mantener y modernizar nuestra zona franca.