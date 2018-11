Reinaldo Rueda no pudo esconder su frustración. La Selección Nacional cayó en forma inapelable por 2-3 ante Costa Rica, evidenciando otra vez un juego timorato, feble y con escasas ideas. El conjunto del entrenador colombiano continúa sin reacción, por lo que el DT analizó el encuentro con un crítico tono.

“Está claro que no hicimos un buen juego”, reconoció de entrada. “Hubo dos factores importantes que determinaron eso. Primero, que ellos con su presencia arriba taparon nuestra salida. Nos faltó hacer movimientos que se saben, se conocen. Nos faltó la chispa para no jugar a lo que ellos querían. Sacamos en largo cuando nuestro fuerte es salir jugando. Ahí perdimos confianza”,. aseguró. “Ese fue nuestro principal pecado. Ellos fueron fuertes en los duelos, aéreos y en el piso. Nos faltó agresividad a ratos. Nos tomaron la mitad del campo. Costa Rica hizo un juego perfecto, que nos da una lección dura. Nos hicieron ver muy mal”, añadió. “Nos pasó la cuenta la ansiedad, el precipitarnos. Nos equivocamos”, admitió en la conferencia de prensa después de la caída.

“El problema que tenemos es colectivo”, dijo también el nacido en Cali. “Sabíamos que Costa Rica tenía una estrategia, muy válida. Pero fuimos muy blanditos y pasivos en defensa. Fuimos muy leales. Y en ofensiva nos faltó colectivizar. La derrota no pasa por un jugador. Encontramos el juego que sabe hacer Chile, pero por muy pocos minutos”, se lamentó igualmente, antes de expresar el que, según su visión, es el tema más urgente del equipo. “Tenemos que buscar que los jugadores encuentren su mejor nivel. Nuestros hombres importantes no están siendo titulares y eso se transfiere a la Selección. Eso hace que se llenen de ansiedad, y quedó demostrado ante un rival que hizo un gran juego”, aseveró.

En tanto, en la misma línea, hizo especial énfasis en Alexis Sánchez, acaso el símbolo del mal juego nacional. El tocopillano estuvo irreconocible en Rancagua, incapaz de salir del bajón futbolístico que arrastra desde Inglaterra. “Es un conflicto grande en el que estamos. A veces lo que se transfiere del club a la Selección… Le he estado diciendo a Alexis que no tiene que demostrarle nada a nadie, menos a mí. No puede resolver un tema colectivo con una individualidad. Tiene que calmarse y lo va a lograr en la medida que haga diez o quince juegos en el Manchester United. Mientras siga con esa inestabilidad… La ilusión que teníamos era que estuviera tranquilo, que decidiera bien cuándo es la individual y cuándo es la colectiva. Pero ese es el conflicto en el que estamos. El marcador en contra hizo que se precipitara esa ansiedad y no lo viéramos en la dimensión que lo conocemos”, criticó.

Finalmente, fue claro para manifestar su estado de ánimo actual. “Cuando no se logran los resultados uno se llena de desconfianza e inseguridad. El entorno no es el mejor. Ahí es donde debe aflorar el temple y la convicción. Es lo que nos ha enseñado la experiencia. De un momento crítico uno se fortalece y puede salir algo positivo”, declaró. “El equipo hacía un año y un mes no jugaba de local. Sabíamos que veníamos con una carga emocional por no haber clasificado a la Copa del Mundo. Teníamos que reivindicarnos ante nuestra afición, que de a poco está perdonando y volviendo a querer a estos jugadores. Reemplazar a estos hombres grandes, exitosos, no es fácil. Estamos en ese camino y ojalá que reaccionemos rápido. Es la ley de esta profesión. En cada juego hay que rendir al máximo”, cerró.

Fuente: Diario La tercera