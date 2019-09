El gerente de operaciones de Aguas del Altiplano, Gastón Muñoz, explicó que desde el año 2017, la empresa cuenta con una planta de abatimiento de arsénico para esa localidad y que los indicadores cumplen con lo establecido a nivel nacional.

El presidente de la Corporación Hijos de Matilla, Rómulo Contreras, encendió las alarmas en esta localidad respecto al sentir de sus pobladores asegurando que se izarán banderas negras como señal de protesta debido a la calidad del agua potable que consumen los habitantes del lugar.

En la oportunidad el profesor Contreras fue enfático en su mensaje a las autoridades en torno a esta situación. “Ya está bueno que las autoridades tomen en serio. Nosotros lo vamos a plantear con mucha fuerza, porque queremos que definitivamente el tema del agua potable tenga una solución”.

A lo anterior, el dirigente agregó “por eso es que hemos tomado una serie de decisiones para que paren la oreja y vean que Matilla está reaccionando. Vamos a embanderar a Matilla de negro. Los matillanos estamos de pie y exigimos una solución. Una comisión hará el seguimiento a la contaminación del agua potable, que no solamente es arsénico sino que también otros metales. Nosotros daremos la lucha para que finalmente nos escuchen, porque llegan con la libretita y un lápiz para anotar y después si te he visto, no me acuerdo”, sostuvo el académico.

RESPUESTA

Tras ser consultados ante la situación planteada por el dirigente Contreras, desde Aguas del Altiplano, empresa encargada de la concesión del servicio en toda la región de Tarapacá, señalaron que los índices en los niveles de arsénico presentes en el agua potable que se consume en el poblado de Matilla, se encuentran dentro de la norma chilena y que esta localidad cuenta con agua potable de calidad.

“El agua potable de Matilla tiene los mismos controles que certifican su calidad y potabilidad que el resto del territorio, es decir, cumple con los límites máximos establecidos por norma chilena de calidad, la cual está en línea con lo indicado por la Organización Mundial de la Salud de 0,01 mg/L”, aseguró el gerente de operaciones de Aguas del Altiplano, Gastón Muñoz, quien explicó que desde el año 2017, la sanitaria cuenta con una planta de abatimiento de arsénico para esa localidad y que los indicadores cumplen con lo establecido a nivel nacional.

En cuanto a la fiscalización realizada por la SISS añadió que “el agua que producimos es analizada permanentemente no sólo por equipos internos, sino que también por organismos como la Superintendencia de Servicios Sanitarios y el Servicio de Salud. Además, como parte de los procesos de revisión de nuestra empresa se realizan más de 120.000 muestras y análisis de agua potable al año, los que ratifican el cumplimiento total de cada uno de los parámetros críticos que se miden y exigen”, sostuvo.

RENOVACIÓN

Por otra parte, respecto a la comunidad de Matilla -en particular- durante este año se continuará con el proyecto de renovación de redes de agua potable que comenzó el año pasado, y este año serán cambiados 194 metros lineales de tubería, que sumarían entre el año 2018 y 2019, un total de 296 metros lineales. Adicionalmente, el proyecto considera la reconexión de 23 arranques.

Los trabajos consideran las calles Baquedano entre Rancagua y Progreso, Rancagua entre Baquedano y Bellavista, y Camino del Auto, entre Bellavista y Ruta A665. Toda esta renovación fue informada a la comunidad a través de las juntas de vecinos Matilla Bajo y Matilla Alto, más el Departamento de Educación de la Municipalidad. Las obras comenzarán una vez que se cuenten con los permisos de la autoridad correspondiente, lo que debiese ocurrir dentro de las próximas semanas.

APOYO

El trabajo de relacionamiento con la comunidad de Matilla, incluye puerta a puerta, reuniones con clientes estratégicos como juntas de vecinos, colegios, centros de salud u otras organizaciones, a quienes se les da a conocer el avance de las obras y se canalizan las inquietudes que los clientes del sector tienen y que es abordado por el equipo de terreno de Aguas del Altiplano.

Por otra parte, los fondos concursables de Aguas del Altiplano, destinados al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, favorecieron en la versión 2018 a la organización Hijos de Matilla con un proyecto de compra de mobiliario, y este año, resultaron ganadores el Club Deportivo Thunupa, con el proyecto denominado “Rescatando los niños de la tecnología” y el Club Deportivo Social y Cultural Asunción con el proyecto “Renovando nuestra indumentaria”.