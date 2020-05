Pero se otorgaron más de 35 mil permisos para salir del hogar

A 146 personas más contagió el temido coronavirus a pesar de permanecer en cuarentena total desde hace ya 13 días, lo que mantiene muy preocupadas a las autoridades de la región, que continuamente están llamando a la población a mantenerse en sus hogares y evitar solicitar permisos en exceso. Sin embargo, estos llegaron el ultimo día ( el miércoles pasado) a los 35.094.

“ Es una gran cantidad de personas que representan a una cantidad similar de familias que se podrían ver afectadas por los contagios del Covid-19, si seguimos saliendo para cosas que pueden esperar, que no urgentes ni necesarias. Mi mensaje y no me cansaré de repetirlo es…¡QUEDENSE EN CASA!”, señaló el Intendente de Tarapacá, Miguel Angel Quezada.

Personas sin permisos

Añadió que esta irresponsable acción de muchos “callejeros”, muchos de los cuales ni siquiera portan permisos como lo comprobó ayer carabineros en el centro de Iquique, va a fortalecer el contagio y cuyas cifras ya nos tienen por sobre el promedio de afectados a nivel nacional.

Asimismo, se refirió a la invitación recibida de parte del alcalde Alto Hospicio, Patricio Ferreira, a dar inicio a la entrega de 18 mil cajas de alimentos financiados con fondos municipales, a las que se agregaran una cifra similar aportadas por el Gobierno Regional.

Aclaró que informaciones proporcionadas en algunos medios radiales que consejeros regionales habría solicitado cajas con alimentos para entregarlos ellos, eran falsas.

Controles permanentes de parte de carabineros

“El CORE es el organismo que autorizó los fondos para estas cajas con alimentos, que corresponde al 5% de emergencia y que ellos solo aprueban esta iniciativa, no las distribuyen ni han solicitado hacerlo, porque además no está dentro de sus facultades. Pero si ellos quieren tomar parte en esta entrega, a modo de fiscalizar la tarea serán muy bien recibidos. Solo me resta agradecer al CORE”.

GENERAL PAIVA

El Jefe de la Defensa Nacional de Tarapacá, general Guillermo Paiva se refirió a la labor de contrato, que efectúan los miembros de las Fuerzas armadas a su cargo, precisando que “se hace el máximo esfuerzo con el personal disponible”.

Ello, ante peticiones de diversos sectores poblacionales, en especifico de La Pampa, en Alto Hospicio, quienes se quejan del aumento de la delicuencia, principalmente después del toque de queda.

General Paiva

“Que más quisiera yo decirles que vamos a realizar más patrullajes, pero eso no puede ser porque tenemos poca disponibilidad de personal, quienes están principalmente enfocados a vigilar la cuarentena , el toque de queda, para que se cumplan. No tenemos más medios para aumentar los controles. Aquí es importante la colaboración de los vecinos, denunciando a los fonos existentes cuando sean testigos de un posible delito. Y me atrevo a decir que también puedan hacer una detención ciudadana, pero con cuidado y de acuerdo a la legislación vigente sobre esa acción.”

Recordó a quienes no cumplan con lo establecido en los bandos emitidos con motivo del toque de queda y la cuarentena pueden ser arrestados, multados e incluso quedar presos en la cárcel pública.

“ Las multas van desde las 5 a las 50 UTM y pueden verse afectados con cárcel desde los 61 y hasta los 540 días. Incluso hacer acceder a los dos castigos”.

SEREMI SALUD

En tanto, el Seremi de Salud, Manuel Fernández, aclaró que en la zona existen en la actualidad dos recintos o residencias sanitarias con una capacidad de 40 cupos, de los cuales ya hay en uso 16 de ellos y se va incorporar un tercer recinto para llegar a los 90 cupos.

Seremi de salud Manuel Fernández

“También estamos haciendo gestiones con los Municipios de la región para que nos colaboren en esta tarea.”

Finalmente mención lo relativo al seguro de salud que favorecerá a los trabajadores del sector público y municipal, que va a beneficiar a unos 2.000 trabajadores y trabajadoras del sector como una manera de apoyar la gran tarea realizada en la actual pandemia.