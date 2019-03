“Uno de los ejes fundamentales del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera es la calidad de la educación y ello se logra en espacios sanos, tranquilos y seguros, por eso el Ministerio de Educación está invitando a las comunidades educativas a presentar proyectos al fondo Innova Convivencia que contribuyan con la sana convivencia y la instalación de aprendizajes de calidad en nuestros estudiantes ” expresó el seremi de Educación, Natan Olivos, en el lanzamiento regional del Fondo Innova Convivencia que se efectuó en el Colegio Obispo Labbé de Iquique.

La iniciativa concursable forma parte del programa por la calidad de la educación “Chile Aprende Más” y cuenta con un monto nacional de $400 millones para asignar a proyectos innovadores en materia de convivencia escolar. Innova Convivencia está dirigido a establecimientos educacionales de enseñanza básica y media que reciban alguna subvención del Estado y el proceso de postulación se desarrolla a través de http://convivenciaescolar.mineduc.cl/innovaconvivencia/ desde el 11 de marzo al 1 de abril.

Olivos invitó a las comunidades a participar de Innova Convivencia y destacó a los equipos directivos en la construcción de estrategias que promuevan un clima escolar seguro. “Esta es una excelente oportunidad para que sean los propios equipos directivos, que son quienes mejor conocen a sus comunidades, a que presenten iniciativas de mejora de la convivencia, ya que conocen sus fortalezas y oportunidades”, acotó.

El rector del Colegio Obispo Labbé, Claudio Olivares, destacó el fondo: “Necesitamos que ellos estudien en un ambiente sano y favorable. Necesitamos convivir como personas entre personas y esta iniciativa nos ayuda en esta gestión y convivencia en el Colegio”, en tanto, la encargada de Convivencia Escolar del establecimiento educacional, Daniela Araya, explicó que han desarrollado iniciativas de actualización de herramientas de atención y talleres para padres en apego seguro, neurociencia y trato respetuoso en la infancia.

Por su parte, estudiantes extranjeras comentaron sobre cómo estas acciones ejecutadas en el colegio han incidido favorablemente en la convivencia escolar. Elizabeth Villar comentó sobre el recibimiento de sus compañeros: “No ha habido discriminación, yo soy extranjera. Mis compañeros tratan de que me sienta bienvenida y somos los más unidos” mientras Sandra Ortiz destacó la inclusión promovida por los docentes: “Mis profesores tratan de hacernos grupos para que nos conozcamos, eso es excelente. Desde que llegué a Chile me han tratado super bien y no he sufrido de bullying”

La autoridad regional recordó que el Ministerio de Educación está desarrollando diversas iniciativas en pos de la sana convivencia. “Desde el año pasado que estamos desarrollando la campaña ‘Hay Palabras Que Matan’, difundimos el Diccionario del Ciberacoso en 100 palabras y este jueves 14 de marzo instauraremos el Día contra el Ciberacoso Escolar. En esta fecha los colegios podrán participar en una jornada de capacitación y para ello el Mineduc dispuso en la web convivenciaescolar.mineduc.cl material, videos y tutoriales para implementar en cada comunidad educativa”, enfatizó.

Finalmente, el seremi de Educación indicó que los resultados del Fondo InnovaConvivencia se darán a conocer el 30 de abril.