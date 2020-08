El conversatorio fue encabezado por el ministro Cristián Monckeberg y reunió a los ex titulares del Ministerio Secretaría General de la Presidencia: Genaro Arriagada, Gonzalo Blumel, José Miguel Insulza y Ximena Rincón.

Este 28 de agosto, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia celebró sus 30 años de existencia con el seminario “Democracia, Diálogo y Acuerdo en el Chile Actual”, el que reunió a los ex ministros de la Segpres, Genaro Arriagada, Ximena Rincón, Gonzalo Blumel y José Miguel Insulza y que fue presentado por el actual titular de la cartera, Cristián Monckeberg.

El puntapié inicial de la conversación estuvo dado por el ministro Monckeberg, quien explicó que “a pesar de las condiciones actuales, era importante destacar los 30 años del Ministerio, una institución muy necesaria, que tiene todo el sentido. No es sólo la relación del Gobierno con el Congreso, sino la coordinación interministerial, empujar y sacar adelante el programa de Gobierno del Presidente de la República, impulsar a las regiones y la modernización del Estado”.

Asimismo, aseguró que “la Segpres tiene un tremendo desafío en lo que viene hacia adelante, el rol del Ministerio es fundamental para el Chile de los próximos 30, 40 años”.

Tras su presentación, el ministro Monckeberg destacó y agradeció la participación de los invitados al seminario, quienes formaron parte esencial de la historia del ministerio, y a quienes pidió compartir su historia, sus experiencias y su mirada de futuro sobre el país.

En ese sentido, el ex ministro Arriagada (1994-1996) explicó que “es evidente que no hay democracia sin diálogo y sin capacidad de construir acuerdos. La democracia supone un espíritu, tolerancia y diálogo”.

“Si yo miro al país hoy día, estamos mal en estas dos exigencias para la democracia, algo que se viene arrastrando hace años y que es preocupante. Hay indicios de que vamos a la política de la intransigencia, un país irremediablemente dividido en dos, un dilema binario: sí o no, bueno o malo, patria o antipatria. Una visión dura del apruebo o del rechazo. Ese modo de acercarnos es muy dañino porque quienes están en los extremos consideran imposible la colaboración, si gana el Gobierno es porque pierde la oposición y viceversa, un juego de suma cero. Esa visión extrema encuentra que la cooperación debe ser castigada, creando un cuadro de división”, añadió.

Asimismo, sostuvo que, a su juicio, se debe hacer un análisis de la viabilidad del sistema presidencialista y cómo apoya o dificulta la conversación y búsqueda de acuerdos. En ese sentido, argumentó que el sistema funciona bien si el Presidente de la República tiene mayoría parlamentaria, pero si no la tiene, se convierte en un “infierno”. “Creo que ha llegado el momento de plantearnos un cambio de sistema político, avanzar a formas parlamentarias o semi presidenciales, porque no funciona un Presidente sin mayoría en el Congreso, no facilita el diálogo ni la democracia”, sostuvo.

Por su parte, el ex ministro Insulza (1999-2000) aseguró que el desafío que tenemos como país es superar la pobreza que se provocará producto de la pandemia y que para eso hay que llegar a acuerdos, donde deben primar los acuerdos fundamentales.

Asimismo, hizo una invitación a reflexionar sobre nuestra democracia, que ha resistido bastantes embates y a no maltratarla.

Por último, aseguró concordar con el ex ministro Arriagada respecto a avanzar a un sistema semipresidencial, que pueda guiar al país y que responda a las mayorías del Parlamento, porque “es imposible gobernar con minorías”.

En tanto, la ex ministra Rincón (2014-2015), sostuvo que “ser ministra Segpres fue un desafío. Es un ministerio muy particular, de mucho hacer y poco contar en lo público, es como el backstage de La Moneda”.

Además, sostuvo que “un país que no puede escribir una historia común no puede sostenerse en el tiempo. El tironeo de los extremos no permite sostener bases sólidas hacia adelante. El Chile post estallido social y post pandemia nos tiene en una situación compleja, con demanda de cambios, desconfianza en las instituciones, donde hay que pensar un nuevo espacio de institucionalidad”. En ese sentido, aseguró que los extremos “succionan” a los moderados y si no se puede dialogar, se va cediendo a estos extremos.

Finalmente, el ex ministro Blumel (2018-2019) confidenció que cuando asumió, pidió consejos a sus predecesores que forman parte del panel de conversación, a quienes agradeció sus palabras en ese momento.

Asimismo, señaló que antes de ser ministro, fue funcionario de la Segpres durante tres años, una experiencia distinta a sus predecesores, donde conoció una cara distinta del Ministerio. “En general se conoce la relación con el Congreso, ese trabajo, pero hay una labor interna muy relevante que tiene que ver con la calidad de las políticas públicas, de los diseños institucionales que es muy importante. Aprendí mucho en la “sala de máquinas””, afirmó.

El ex ministro Blumel añadió también que es “simbólico” que la Segpres tenga la misma edad que nuestro retorno a la democracia, acompañando la construcción democrática del país y destacó las “cuatro claves” del Ministerio: la coordinación programática e intersectorial entre los ministros y servicios públicos, lo que a su juicio “es fundamental para gobernar bien y porque el cumplimiento programático constituye un elemento central de la legitimidad en el ejercicio del poder, hay que cumplir lo que uno promete a través de un programa. Hoy hay además una ciudadanía exigente, empoderada, entonces el rol coordinador del ministerio es esencial”.

Además, el rol de diálogo político, no sólo con el Congreso, si no también con otras instituciones: como la Contraloría o el Consejo para la Transparencia.

La tercera clave, a juicio del ex ministro, es el rol de asesoría al Presidente de la República, el Ministro del Interior y otros ministros, desde el punto de vista técnico. Y ahí, aseguró, ha visto un deterioro en los últimos años producto de “un distanciamiento de la técnica y la política. La técnica provee herramientas para que la política sea eficaz y por eso tiene que haber diálogo y fluidez entre ambos mundos”.

Por último, hizo referencia a la Modernización del Estado, fomentando el uso de las tecnologías digitales en la administración del Estado, lo que es un punto esencial, que ha quedado demostrado con la pandemia. Asimismo, destacó el impulso de la Agenda de Probidad y Transparencia para reducir los espacios de opacidad, fomentando la confianza y haciendo que las cosas funcionen mejor.

Cabe destacar que el seminario estuvo marcado por el recuerdo de Edgardo Boeninger, quien fue el primer ministro de la Secretaría General de la Presidencia y dejó un importante legado en la historia de la Segpres y la política nacional. En ese sentido, se contó con la participación de su hija, la embajadora Iris Boeninger y del ex ministro Alejandro Foxley, quienes destacaron la visión que tenía su primer representante de la labor y desafío del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Al respecto, el ministro Monckeberg aseguró que “la Segpres un ministerio que cuenta con el sello de Edgardo Boeninger, que se va imponiendo de ministro en ministro, relevando siempre la importancia del diálogo y de los acuerdos”.