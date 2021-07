Varios temas del trabajo legislativo y la agenda nacional, abordó la Presidenta del Senado Yasna Provoste luego de cumplir algunas visitas protocolares en la región. Anunció que presentaron un proyecto de ley para que oficinas de ex intendentes sean ocupadas por las y los electos gobernadores. Respecto de su candidatura presidencial se limitó a decir que vino en calidad de Presidenta del Senado y no candidata.

–El domingo hay primarias presidenciales, le hubiera gustado que los partidos o pactos de su sector hubieran participado

-No participamos en estas primarias, corresponde a otros pactos que estarán definiendo sus candidatos. Nos parece que siempre son momentos muy oportunos para que la ciudadanía conozca lo que representa cada cual, cuáles son sus ideas de país. Pero no son los únicos espacios, nosotros tenemos otros espacios donde poder definir la idea de país que nos representa. Particularmente hoy día, cuando uno lo hace de regiones, tiene un compromiso muy claro que demostrar que Chile es mejor si se gobierna desde regiones.

-Confirma su candidatura a la presidencia, las encuestas le dan ventaja

-Estoy aquí en mi calidad de Presidenta del Senado y en esa tarea nos hemos desempeñado hoy.

OFICINAS

-Una polémica previa a la instalación de los Gobernadores, fue el uso de las dependencias en edificios de las ex intendencias. Qué visión o postura hay desde el Senado ante situaciones como esa, que parecen una niñería.

-Este proceso tiene dificultades, hay quienes desde el gobierno central no se convencen que las regiones deben tener mayores facultades, más atribuciones y más recursos. Quiero señalar un hecho que para mí no pasa desapercibido, estuve años atrás en este edificio (gobierno regional ex intendencia) me correspondió estar en Tarapacá coordinando el plan de reconstrucción post terremoto, el intendente regional -máxima autoridad en ese tiempo hoy reemplazado por el gobernador regional- lo hacía en una oficina muy distinta.

Por esos hemos señalado y presentado un proyecto de ley para que se restituya el lugar que le corresponde a las autoridades que han sido electas por la ciudadanía. Este hecho no puede pasar inadvertido, para mí no lo fue porque estaba acostumbrada ir a visitar a la autoridad en otro lugar físico.

No fue un tema de conversación con el Gobernador de Tarapacá, pero nos parece que tal como nos dijo el Gobernador Regional de la Metropolitana, qué hubiese pasado si al recuperar la democracia al Presidente Patricio Aylwin le dicen que su lugar era el Diego Portales y no el Palacio de La Moneda.

Aquí hay elementos que son simbólicos y este Gobierno, desde lo simbólico de los espacios de la infraestructura, ha fallado en este proceso de valorar el esfuerzo la descentralización.

-Usted señaló que el Presidente Piñera no ha cumplido los compromisos asumidos con la gente. Cree que con los Gobierno Regionales la gente verá satisfecha sus expectativas

-Lo que nos planteó el Gobernador de Tarapacá es muy importante dice cosas como que todo el presupuesto 2022 no ha sido conversado con las autoridades electa y no se ha definido con ellos. Por lo tanto todas las necesidades que recogieron de la comunidad no se ven reflejadas ahí. Será muy importante que el nuevo Gobierno que asume el 11 de marzo 2022, debe recoger ese déficit y comprometerse a trabajar unidos con las autoridades regionales electas.

-Cómo vislumbra será la descentralización y la función que inician los Gobiernos Regionales.

-Soy mujer nacida, crecida y que vive en regiones. Este proceso que estamos viviendo me parece muy importante poder acompañar, resaltar y agradecer, agradecerle a la ciudadanía. Que ha confiado que Chile es mejor con mayor participación, más descentralizado y con más facultades. Por esos hemos empezado en el norte, el jueves estuvimos en Arica acompañando al gobernador Jorge Díaz, hoy acá acompañando, saludando, felicitando y deseando el mayor éxito a nuestro gobernador José Carvajal. Nos parece que los que tenemos un cargo de representación ciudadana y tomamos una decisión muy clara que es la cercanía con la ciudadanía, estos espacios son también espacios muy privilegiados por eso ayer no solo estuvimos en acto de instalación del gobernador sino que concluimos el día en un encuentro escuchando a agricultores y comunidad del valle de Lluta. Hoy (ayer) en terreno conversaremos con los alcaldes respecto de aquellos que son los problemas más lacerantes y que la ciudadanía espera una solución de nosotros.