En conversación con el programa “Arica Piensa en Grande” de radio Puerta Norte, el legislador se refirió a los más de 40 días desde que comenzó la crisis, a los aspectos económicos que ya se comienzan a notar y a la necesidad de priorizar una agenda social contundente.

El senador por la región de Arica y Parinacota, José Miguel Insulza, se refirió a la situación general del país, haciendo especial hincapié en el ámbito económico: “Es bastante complicada la situación de Chile al tener un crecimiento negativo, un Imacec del -3,4% en octubre, y más aún, si se descuenta el Imacec minero, estamos hablando de un -5 o un -6% en tan solo un mes”, dijo Insulza.

Lo relevante para esta semana, a juicio del parlamentario, “es poner en discusión más iniciativas en el plano social por parte del Gobierno, estamos carentes de medidas concretas en materia de desigualdad, los grandes empresarios en los primeros días de este estallido social estaban dispuestos a dar hasta que doliera, pero finalmente la mayor parte de las medidas que se han tomado, son financiadas con fondos públicos y con déficit, están pensando que con lo que ha hecho el Gobierno basta, pero no es así, apenas empezamos” sostuvo Insulza.

“Tenemos que ser capaces como país de plantear una agenda social, es un tema prioritario y significa gastar dinero que el fisco tiene en fondos soberanos en el exterior, no tiene siquiera que endeudarse, es hora de que abramos los ojos un poco y entendamos en la situación que estamos”, enfatizó el senador Insulza.

Si bien, comenta el senador legislador “a nuestro país en el plano económico le ha ido bien, hasta hace poco era el primer país de Latinoamérica en ingreso per cápita, unos US$25 mil anuales, lo que al mes significa un ingreso por sobre el millón y medio, pero la mayoría de los chilenos gana no más de $400 mil pesos mensuales; ciertamente hay un problema en que ese éxito del país no ha sido repartido adecuadamente; el modelo neoliberal no persigue la correcta distribución del ingreso ni un pleno empleo, solo busca un crecimiento económico bruto que va a parar a manos de los más ricos”.

A juicio del parlamentario “este es un problema de expectativa, no es que el país este mal, el problema es que la gente esperaba estar mejor con este enorme crecimiento económico que lo que hemos tenido; en los Jardines Infantiles se les enseña a los más chicos a compartir, resulta que muchos de nuestros empresarios no pasaron por esos jardines infantiles, porque no quieren compartir su riqueza con el resto del país”, finalizó.