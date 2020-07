Es sabido que los Municipios son las entidades públicas más descentralizadas cuando se trata de llegar con la ayuda y los beneficios y planes a la gente, trabajan con un conocimiento casi personal de vecinos y vecinas, lo que incluye a los más vulnerables.

Para el senador por Arica y Parinacota, José Miguel Insulza, no se trata tan solo “de tenderle la mano a los municipios, la transferencia de recursos a estos, para enfrentar a la pandemia, es una obligación del Gobierno y que, además, es insuficiente y muy desigual entre las comunas rurales de nuestra región y la comuna de Arica”.

El parlamentario indicó reconocer que “si bien, podemos criticar al Gobierno Nacional por la demora, las que algunas veces no me gustan muchos, porque encuentro que son insuficientes, las hacen tarde y corren a hacerlas, como lo hecho para tratar de parar el tema del retiro del 10%; en cambio, el Gobierno Regional no hace nada, necesitamos que sean más proactivos, no pueden seguir esperando que desde Santiago le resuelvan problemas específicos que tiene la región en el contexto de la pandemia y no enfrentar, con soluciones regionales, situaciones en las que los instrumentos de protección nacional no llegan”.

Por lo anterior, el legislador socialista enfatizó que “especialmente ahora que tenemos un incremento significativo de los contagios, es más importante que nunca tener a un Intendente que exija cosas al gobierno central, en otras regiones los intendentes también son nombrados por el Presidente, pero piden para su región y se juegan el puesto a cada rato, por ejemplo el intendente de Magallanes, porque está exigiendo a nombre de su región y en Arica y Parinacota queremos a una autoridad que pida a favor de la gente”.

En este sentido parlamentario señaló que “es fundamental integrar de verdad a la Atención Primaria como eje central de esta estrategia, los centros de atención primaria de salud deben ser piezas principales en la estrategia territorial, el monitoreo constante y a la trazabilidad de los casos, así como robustecer su labor preventiva, especialmente en la contención de los efectos sanitarios que vendrán en los próximos meses”.

“Le pedimos al gobierno regional, que contribuya efectivamente a mitigar los estragos de la Covid-19 tomando acciones regionales, como por ejemplo, que junto al uso del 5% de emergencia del FNDR, hagamos un esfuerzo adicional postergando para 2021 aquellos proyectos no estratégicos que se ejecutan en 2020 y disponer de esos recursos para generar proyectos a través de los subtítulos 31 del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, con ello, financiar el mejor funcionamiento del sistema municipal de salud con insumos, equipamiento y personal”, concluyó el senador Insulza.