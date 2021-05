El senador por Arica y Parinacota, José Miguel Insulza, se refirió a la propuesta del gobierno sobre renta básica universal. “Aquí el tema fundamental es la cobertura universal, se llegó hasta este punto, incluso con un tercer retiro, porque cada vez que el gobierno anunciaba ayuda, se discutía la necesidad de que llegara la ayuda siempre a todos los que la necesitaban y llegaba a solo algunos de los que la necesitaban. Por lo tanto, si la cobertura universal se consigue, no será necesario otro retiro de fondos ni nada por el estilo”, aseveró el parlamentario.

En este sentido, al senador Insulza se mostró interesado en que la opinión pública “conozca algo que es muy central en esto, en el registro social de hogares hay 6,7 millones de hogares; más de la mitad de esos hogares tienen una o dos personas, de los cuales 2,6 son hogares de una sola persona ¿Quiénes son? Los jubilados. En nuestra propuesta recibirían $229 mil, lo que no es una suma estrafalaria, y si a eso le suma el 1,8 millón de hogares de dos personas, ellos recibirían en conjunto $372 mil. A una familia de cuatro integrantes, le van a dar $604 mil pesos, lo que aparenta ser una suma mayor, de no ser porque son solo 684 mil hogares, por lo que las cifras no son tan grandes si consideramos que la mayor cantidad de hogares solo tiene uno, dos o tres integrantes”.

Sobre el financiamiento de esta ayuda, el legislador socialista dijo que “consideramos que es una propuesta justa, pero en relación al cuestionamiento de si esto es financiable, surgen voces que dicen que hay que sacarle plata a los super ricos y hay que cobrarle a tal o cual persona. Sin embargo, no hay tiempo para cobrar, esos temas los vamos a discutir también, al mismo tiempo que la reforma tributaria, porque están en la propuesta, pero para financiar esto no sirve una reforma tributaria, la plata no se puede empezar a repartir en un año más”.

Para el senador Insulza existen varios mecanismos para financiar esta propuesta. “Somos muy claros y directos en decir lo que hay que hacer; primero hay que sacar fondos del cobre, ha subido bastante, y la ganancia que el Estado está obteniendo de este no estaba considerada; en segundo lugar, y atendiendo a que el Estado tiene capacidad para endeudarse un poco más y lo está haciendo, porque avisó en algunos organismos internacionales que iba a subir su techo de deuda; en tercer lugar existe la posibilidad de usar activos del tesoro público, estamos en emergencia, se puede adjudicar a esta partida del presupuesto; y en cuarto lugar está el financiamiento con la gestión temporal de los recursos de las fuerzas armadas, dilatando un poco el pago de recursos destinados para las capacidades estratégicas”.

“No estamos proponiendo nada nuevo, acordamos en agosto del año pasado un IFE de $400 mil para una familia de cuatro personas, pero el proyectó resultó tener tan amplias facultades para el ejecutivo, que se aprovecharon para pagarlo a la menor cantidad posible de personas y ahorrarse unos pesos. Proponemos que esto vaya directamente a la gente sin descontar por nada; al mismo tiempo que sea universal, pero para la gente que lo necesita, hay gente en el registro social de hogares que cuenta con rentas muy altas y ha ingresado solo por temas legales, por lo que estamos dispuestos a que ellos no reciban esta ayuda”, finalizó el parlamentario.