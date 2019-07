El senador por Arica y Parinacota, José Miguel Insulza, analizó la situación actual de los adultos mayores y las condiciones en las que desarrollan su diario vivir que son en su mayoría de pobreza y de abandono.

Como una vergüenza catalogó el senador Insulza, este fenómeno de carácter nacional en que viven los adultos mayores, donde hay muchos que deben continuar con una vida productiva y que merecen un cuidado mayor, “hay casas viejas en nuestras ciudades, que no se ven mal desde afuera, se entra en ellas y podemos encontrar adultos mayores que viven en condiciones paupérrimas, de tremenda pobreza, en total abandono; este país tiene una pobreza oculta, y esa pobreza oculta, es gente que ha trabajado toda su vida, pero tienen casas que se deterioran y pensiones que no sirven para cumplir sus necesidades mínimas; la pobreza y la indigencia de la Tercera Edad es la mayor vergüenza oculta que tiene este país”.

En ese mismo sentido, considera que es una medida justa terminar con el impuesto territorial cuando personas mayores cuenten con solo una vivienda: “Un profesor o profesora que trabajó toda su vida en una escuela, y con los recursos que tenía, se compró una casa o un terreno que, con el tiempo, ha ido adquiriendo cada vez más valor, por lo que les cobran las conocidas contribuciones que son una parte fundamental de su muy escaso ingreso, entonces se quedan adentro sin muebles ni nada, o tienen que vender su casa simplemente”.

Al mismo tiempo el legislador socialista, da a conocer situaciones que perjudican a los adultos mayores, como el negarles crédito bancario a los que quieran emprender, o no tener derecho a subsidio por mano de obra cuando son contratados, porque trabajan media jornada, o lo peor, no haber priorizado antes la especialidad de Geriatría en la salud pública: “Incluir en la malla curricular de las escuelas de medicina, la geriatría, como lo está impulsando el ministro de Salud es una gran cosa, estoy de acuerdo, lo que me parece lamentable es que no lo hayamos hecho antes, el ministro va bien encaminado, hay que crear las plazas y las especialidades, pero por algo se empieza”.

Adultos Mayores en situación de calle

A juicio del senador Insulza, “este no es un tema solamente material, ciertamente debería haber más hogares para que la gente pudiera vivir por lo menos en el invierno y buscarse espacios para que pudieran estar sin ser tratados mal por nadie, pero también hay muchos fenómenos psicológicos difíciles de entender; es curioso, pero en encuestas que se han hecho, hay mucha gente que está en condición de calle, a pesar de que tendría familiares o lugares donde estar, es una actitud de vida muy lamentable y eso se trata también con atención médica y psiquiátrica, atención con la que muchas veces no cuenta la gente en condición de calle”, finalizó.