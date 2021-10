El senador por la región de Arica y Parinacota, José Miguel Insulza, se reunió con el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, para conversar acerca de la necesidad de contar con una nueva unidad policial en la región. “Tuvimos una conversación relativamente larga donde le expuse un tema que es bien simple: Arica tiene cuatro comisarías, pero hay una que me interesa, que es la que está en la zona norte de la región, la cuarta comisaría Chacalluta “, informó.

Al respecto, el legislador socialista explicó que “Chacalluta atiende todo el tema fronterizo, tanto el paso del mismo nombre, como el patrullaje hasta el confín de la región; pero al mismo tiempo tiene que atender los asuntos relativos a la seguridad de una parte al norte de la ciudad; esto me preocupa, por lo que le pregunté al general si era posible crear una nueva unidad que atendiera solo el tema fronterizo, separándola de otra unidad exclusiva para toda la zona norte. El general me respondió que este iba a ser su propósito, y que él quería dejar la comisaría de Chacalluta exclusivamente al control de frontera y ampliar lo más posible la subcomisaría Chinchorro, para que cubriera todo el norte de la ciudad, lo que todavía no es suficiente, a mi juicio”.

No obstante, para el legislador socialista, no es el propósito el aumentar el número de unidades policiales: “Yo no quisiera aumentar el número de comisarías, porque hacer esto significa más trabajo administrativo, con más carabineros encerrados en ella haciéndolos en lugar de salir a la calle. Lo que yo quiero es que exista un servicio dedicado exclusivamente a frontera, y en eso vamos por un buen camino, pero todavía falta más carabineros”.

“Espero volver a conversar con él la próxima semana para ver si podemos hacer que la subcomisaría Chinchorro pasa a ser una comisaría propiamente tal, si se busca un aumento en la dotación de personal, para que Chacalluta pase a ser exclusivamente de frontera”, finalizó el senador Insulza.