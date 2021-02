El senador por Arica y Parinacota, José Miguel Insulza, se refirió al crimen del joven Francisco Martínez ocurrido el fin de semana en Panguipulli. “Esto provocó gran indignación y tenemos un país que en general clama por una gran reforma a Carabineros, el problema es que unos ponen acento en unas cosas y otros ponen acento en otras y no vamos a estar de acuerdo a estas alturas en la evaluación de Carabineros. Sobre esto último, que en el caso de la CADEM, la institución “marca una evaluación positiva del 53%, por lo que la gente está dividida”.

En este sentido el parlamentario enfatizó en el hecho de que “yo no quiero terminar con Carabineros, estoy por reformar, pero de una manera muy profunda; a eso estoy enfocado en la reforma que se acuerda en la Comisión Bicameral que presido, la que funciona todos los viernes y está trabajando la reforma a la institución en cuatro temas centrales”.

Institucionalidad: En este punto el legislador socialista indicó que “estamos todos de acuerdo en que debe existir un Ministerio de Seguridad Pública, pero el problema surge en la conexión del ministerio con Carabineros, hoy el subsecretario debe conectarse con una institución de 62 mil personas, en la cual existe total autonomía, eso no es coordinación y alguna vez lo dijo el ex subsecretario Aleuy –uno no tiene más remedio que creerles– porque en realidad no exista ninguna forma de verificar si lo están haciendo bien o mal, por esta razón deben estar dentro del Ministerio de seguridad Pública y obedecer a las instrucciones del ministro y del subsecretario como cualquier funcionario obedece a su jefe de servicio”. Agregó además que, si bien son funcionarios técnicos, “debe haber un superior con responsabilidad política y ese es otro problema, hay irresponsables políticos en el tema de seguridad”.

¿Son militares?: El senador Insulza señaló que “esta es otra pregunta que lleva varios años sin resolverse, yo siempre he dicho que, si se saca a militares a la calle, siempre corre el riesgo de que disparen, porque eso es lo que saben hacer; sin embargo, la policía no debe disparar, yo creo que esta militarización de Carabineros ha causado mucho daño al país, siempre han tenido uniforme, antes del 73, nadie pensaba que fueran militares, hoy están militarizados por completo, eso no debe ser así y esa es una gran diferencia, porque a mi juicio, este punto define claramente cuál es el carabinero que queremos, que se conecte con la gente, que sea conocido en su comunidad, algo interesante se había hecho en el plan cuadrante, pero siempre es la autoridad la que llega, a poner orden y eso es una cosa que hay que cambiar sustantivamente”.

Formación: Generalmente se dice que un carabinero necesita una formación de 2 años, cosa que el parlamentario dijo estar de acuerdo, “pero ese no es el problema, lo realmente importante es lo que van a enseñarle durante esos dos años”. Por ejemplo, agrega el senador Insulza, “un carabinero es formado para expresarse bien, hablan mejor de lo que una persona promedio cuando habla con la gente, pero no le enseñan a tratar a la gente, lo que no es lo mismo, eso también hay que enseñarlo”.

Descentralizar y especializar a Carabineros: Para el senador Insulza, “Carabineros no es una institución para repartir notificaciones ni resguardar espectáculos masivos pagados, no puede un carabinero un día estar en la frontera custodiándola y al otro día patrullando las calles del barrio norte de Arica”. Por esta razón, continúa el legislador, “necesitamos una policía de frontera, necesitamos al gran cuerpo de Carabineros en las calles y tenemos que ir reemplazando la labor investigativa a la PDI; por otro lado, hay que dar mando a los oficiales de las regiones, en el mundo ya no quedan instituciones donde una persona mande a 62 mil, no deben ser transmitidas las instrucciones de un general director, sino que debe haber una coordinación”. Concluyendo en el tema de orden público, “¿Debe ser el mismo Carabinero que patrulle las calles el que vaya a plaza dignidad? En otros países son policías separadas y es un asunto que debemos resolver también”, finalizó.